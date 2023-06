Franz Mießen vom TSV Jetzendorf stirbt bei Bergunfall

Frank Mießen ist tot. Im März war der 61-Jährige erneut zum 2.Vorstand des TSV Jetzendorf gewählt worden. © Josef Ostermair

Frank Mießen, zweiter Vorsitzender des TSV Jetzendorf, ist am Freitag tödlich verunglückt. Der 61-Jährige stürzte an der Zugspitze ab.

Jetzendorf - Frank Mießen, der zusammen mit seiner Gattin und der sechsjährigen Tochter Theresa im Prieler Neubaugebiet „Ilmblick“ wohnte, war am Freitagnachmittag auf der Route durchs Höllental unterwegs, die als Klettersteig-Klassiker und als sehr anspruchsvolle Tour gilt.

Laut Polizeibericht wurde Mießen kurz unterhalb des Gipfels von einem kleinen Schneerutsch erfasst und mitgerissen. Er fiel über steiles Felsgelände etwa 400 Meter in die Tiefe, bevor er auf dem Gletscher Höllentalferner tödlich verletzt zum Liegen kam, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Die gerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jetzendorfers feststellen.

Elf weitere Bergsteiger, die ebenfalls auf dem Höllental-Klettersteig unterwegs waren, mussten per Hubschrauber gerettet werden, da sie laut Polizei unter Schock standen und die Rettungskräfte mit weiteren Schneerutschen rechneten.

Frank Mießens Unfalltod hinterlässt im Jetzendorfer Fußball-Sport eine große Lücke. Der beliebte Sportler war zweiter Vorsitzender im größten Verein im Ort, dem TSV. Er hatte auch schon vor längerer Zeit eine Führungsrolle im Fußball-Förderverein des TSV Jetzendorf übernommen und war nicht nur in Sportlerkreisen sehr beliebt. So ist die Trauer um den Fußball-Funktionär in Jetzendorf und darüber hinaus besonders groß.

