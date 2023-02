Franz Off tödlich verunglückt

Waren 24 Jahre lang Wegbegleiter: Franz Off (links) und Richard Schnell. Nun ist Franz Off bei einem Unfall am vergangenen Dienstag gestorben. Er war ein echter Kümmerer, der nicht nur redete, sondern anpackte. © Ostermair

Die Gemeinde Jetzendorf trauert um ihren langjährigen zweiten Bürgermeister. Franz Off verunglückte am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Freising tödlich.

Jetzendorf – Die Gemeinde Jetzendorf trauert um den langjährigen zweiten Bürgermeister Franz Off, der vergangenen Dienstag mit seinem Auto im Nachbarlandkreis Freising bei Hohenkammer tödlich verunglückt ist (wir berichteten).

24 Jahre lang im Gemeinderat

Der 82-Jährige war Jetzendorfer mit Leib und Seele. Von 1978 an gehörte er noch unter dem damaligen Bürgermeister Josef Wallner dem Gemeinderat an, und von 1990 an bis 2014, also 24 Jahre lang, war er der Stellvertreter von Bürgermeister Richard Schnell.

Off lag Parteipolitik fern, und so gründete er die heute noch bestehende politische Kraft „Parteiunabhängige“. 2014, als er seine politischen Ämter niedergelegt hatte, verlieh ihm Bürgermeister Manfed Betzin die Goldene Bürgermedaille.

Ein echter Kümmerer

Ihm lag nicht nur die Gemeindepolitik am Herzen, er war ein echter Kümmerer in allen kommunalen Bereichen, der nicht nur redete, sondern auch anpackte.

Beim Anglerclub Jetzendorf führte man ihn als Gründungsmitglied und später auch als Ehrenmitglied. Gerade in diesem Verein hat er lange sowohl das Amt des Vorsitzenden als auch des Schatzmeisters bekleidet und sich sehr für die Wasserpflege an der Ilm und für Bepflanzungen im gesamten Gemeindegebiet engagiert.

Wichtig war ihm auch Heimatverbundenheit und Brauchtumspflege, wovon seine langjährige Mitgliedschaft beim Trachtenverein Oberilmtaler Jetzendorf zeugt. Bei den Trachtlern war er seit vielen Jahren ebenfalls Ehrenmitglied. Geschätzt hat man Franz Off auch beim TSV Jetzendorf, dem Krieger- und Soldatenverein, dem Imkerverein und dem Jetzendorfer Theaterverein.

Er war ein Familienmensch. So ist es ihm sehr nahe gegangen, dass ihn seine Frau Agnes, mit der er noch Goldene Hochzeit feiern durfte, 2018 im Tod vorausgegangen ist. Große Freude hatte er an den beiden Enkelkindern, die ihm Tochter Gisela und Sohn Stefan schenkten.

Der unerwartete Unfalltod von Franz Off reißt eine große Lücke ins Dorfleben von Jetzendorf und Priel. Einen Termin für die Urnenbestattung gibt es noch nicht.

Josef Ostermair