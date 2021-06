Jetzendorfer Frautag erneut abgesagt

Gemeinderat einig: Corona-Hygienekonzept nicht machbar

Jetzendorf – Nach 2020 wird es wegen des schwer abzuschätzenden weiteren Pandiemiegeschehens auch heuer keinen Frautag in Jetzendorf geben. Das hat der Gemeinderat nach längerem Austausch am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

+ So wie bei dieser Aufnahme wird es auch heuer nicht sein. Der Frautag entfällt erneut. © Josef Ostermair

Der Frautag in Jetzendorf der am 15. August 1713 seine Geburtsstunde hatte und anfangs ein rein religiöses Fest war, hat sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte zum schon seit Jahren größten eintägigen Jahrmarkt Bayerns entwickelt. An Mariä Himmelfahrt kommen stets rund 20 000 Gäste nach Jetzendorf. 200 Händler und Fieranten, die aus ganz Deutschland kommen, bieten ihre Waren an. Zum Frautag gehört Hochbetrieb in den Bierburgen und einer großen Weinlaube sowie eine Mega-Straßendisco mit Tanz- und Barbetrieb bis 3 Uhr früh. Der Frautag ist zum Volksfest der Jetzendorfer geworden.

Aber auf all das müssen die vielen Frautag-Stammgäste aus nah und fern auch heuer wieder verzichten. In der Diskussion mit dem Gemeinderat erklärte Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos), dass es ihm nicht leicht falle, auch heuer wegen Corona diese Großveranstaltung absagen zu müssen. Er sehe jedoch keine andere Möglichkeit. Betzin begründete die Absage mit dem erforderlichen Hygienekonzept, das die Gemeinde Jetzendorf bis zum Frautag (Sonntag, 15. August) nicht aus dem Hut zaubern könne.

Die sich am Frautag im Einsatz befindlichen Rettungsdienste wie Feuerwehr, BRK und Polizei würden aber schon Ende Juni Klarheit über den Zulauf so einer Großveranstaltung haben wollen. „Aber ohne Sicherheitsbewertung kann ich kein Hygienekonzept schreiben“, gab Betzin deutlich zu verstehen.

Nur den Monat Juli zur Vorbereitung für so ein großes Fest zur Verfügung zu haben, ist nach den Worten des Bürgermeisters schlichtweg zu knapp. Mit dem Hinweis, dass mögliche Lücken im Hygienekonzept als Verfehlungen wie einst bei der in einer Katastrophe geendeten Loveparade Duisburg ausgelegt würden, machte Betzin deutlich, welch große Verantwortung bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen beim Veranstalter (Gemeinde) liegt. „Ich will nicht meinen Kopf hinhalten, ohne ein Durchführungskonzept, das derzeit aber leider nicht zu erstellen ist“, so der Bürgermeister.

Aus dem Gemeinderat heraus gab es aber Stimmen, dass es noch zu früh sei, zum jetzigen Zeitpunkt bereits über eine Absage des Frautags zu entscheiden. Die Corona-Inzidenzzahlen seien schließlich drastisch zurückgegangen. Die Gemeinderäte Josef Sedlmeier (Parteiunabhängige) und Stefan Gottschalk (Wählergruppe Lampertshausen) ließen sich jedoch vom Gemeindechef überzeugen, dass es eben wegen der Sachzwänge mit den Rettungsorganisationen keine Alternative zur Absage gibt. Birgit Brajdic (Grüne) stärkte dem Bürgermeister den Rücken. Sie verwies aufs Münchner Oktoberfest, wo schon lange feststehe, dass heuer erneut nicht gefeiert werden darf.

Die schließlich einstimmig beschlossene Absage des Frautag-Marktes bedeutet noch lange nicht, dass am Frautag Totenstille in Jetzendorf herrschen muss, wie die weitere Diskussion zeigte. Zumindest die Gastronomiebetriebe im Ort können, wie es das Hygienekonzept des Freistaats ja erlaubt, Gäste in ihren Biergärten und begrenzt sogar im Innenbereich empfangen. Bürgermeister Betzin will auch noch klären, inwieweit wenigstens der Flohmarkt des TSV Jetzendorf wieder abgehalten werden könnte.

Dass er sich aber einen „halben Frautag“ allein wegen der dann nicht ausgewiesenen Parkflächen schlecht vorstellen könne, sagte SPD-Gemeinderat Manfred Breitsameter. Auch Simon Fottner (Parteiunabhängige) erklärte, dass bei der nun beschlossenen Absage schon eine gewisse Konsequenz erwartet werden müsse.

Alle am Sitzungstisch waren sich einig, dass die große Politik nicht nur während der Corona-Pandemie die Kommunalpolitiker immer mehr mit Auflagen überhäufe und deren Wirken erschwere. Betzin: „Da fehlt nur noch, dass wir im nächsten Jahr beim Frautag eine Besucherzählung durchführen müssen.“

