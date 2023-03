Freundschaftsbande auch ohne Partnerschaft

Eindeutiges Bekenntnis: Sowohl der Vorstand (stehend) als auch die anwesenden Mitglieder des Partnerschaftsvereins sprachen sich deutlich für den Fortbestand der Freundschaft mit Ampus aus. Foto: ost © ost

Es besteht nach wie vor keine Aussicht, dass sich der Gemeinderat von Jetzendorf für eine Gemeindepartnerschaft mit der südfanzösischen Gemeinde Ampus entscheidet. Das soll die 44 Mitglieder im Partnerschaftsverein Jetzendorf-Ampus aber nicht davon abhalten, Freundschaften mit Bürgerinnen und Bürgern aus dieser südfranzösischen Gemeinde zu erhalten und auszubauen. Das erklärte die Vereinsvorsitzende Jacqueline Steinacker bei der Jahresversammlung im Gasthaus Ottilinger, die 17 Mitglieder besuchten.

Jetzendorf - Steinacker führte aus, dass es 2021 und 2022 wegen Corona kaum Vereinsaktivitäten gab und so auch die Kontakte mit den Leuten aus Ampus darunter gelitten haben. Der dortige Partnerschaftsverein habe sich aufgelöst, nachdem die Franzosen erkennen mussten, dass die Gemeinde Jetzendorf kein Interesse an einer offiziellen Gemeindepartnerschaft zeige.

Die Ampus-Freunde aus Jetzendorf aber denken nicht daran, die freundschaftlichen Bande mit den Südfranzosen zu lösen. Auch viele Franzosen würden es noch schätzen, wenn Freunde aus Jetzendorf sie besuchen oder ihren Urlaub dort verbringen.

„Diese Freundschaft gäbe es nicht, wenn Ampus einst nicht auf uns zugegangen wäre“, unterstrich Steinacker und fügte hinzu, dass Freundschaften auch ohne Gemeindepartnerschaft möglich sind: „Uns sind Freundschaften mehr wert als Entscheidungen der Politik.“

Die Schar der Übriggebliebenen in Ampus sei gar nicht so klein, und diese Leute würden nach wie vor voll hinter der Freundschaft mit den Jetzendorfern stehen. Das hätte dieser Personenkreis auch bewiesen, indem nach dem Bruch mit Jetzendorf auch die angedachte Gemeindepartnerschaft mit einem Ort in Italien nicht unterstützt worden sei.

Große Herzlichkeit präge die Verbindung zwischen Teilen der Bürgerinnen und Bürger aus beiden Orten. Völkerverständigung stehe an oberster Stelle, aber auch der Austausch der unterschiedlichen Kulturen ist in Steinackers Augen wichtig. Gerade in der jetzigen Zeit sei es für Europäer wichtig, sich auszutauschen, um weiter in Freiheit leben zu können.

Mehrere Versammlungsteilnehmer signalisierten, heuer wieder ihren Urlaub in der Gegend von Ampus verbringen zu wollen.

Dass der Partnerschaftsverein aus Jetzendorf in den vergangenen beiden Jahren gut gewirtschaftet hat, zeigte der von Schatzmeister Leonard Steinacker vorgetragene Kassenbericht. Man habe es sich sogar leisten können, durch die Einnahmen am Jetzendorfer Christkindlmarkt der Feuerwehr von Hirschenhausen eine Spende zukommen zu lassen. Weil es in der Corona-Zeit kaum Möglichkeiten gab, für Vereinsangelegenheiten Geld auszugeben, habe sich der Kassenstand auf derzeit knapp 7000 Euro erhöht.

Weil die Steinackers oft mehrmals im Jahr zur Anschaffung von Produkten für den Jetzendorfer Christkindlmarkt nach Ampus fahren müssen, beschloss die Versammlung, in Anbetracht der gestiegenen Spritpreise die für die Vorsitzende gewährte Aufwandsentschädigung von 100 Euro jährlich auf 150 Euro zu erhöhen.

Beschlossen wurde auch, den Vereinsmitgliedern bei runden Geburtstagen ab 60 Jahren Geschenke mit einem maximalen Wert von 20 Euro zukommen zu lassen. Ziel des Vorstandes ist es, heuer erstmals einen Französisch-Crashkurs abzuhalten. Im Rahmen eines Sommerfestes im September soll auch ein Boule-Turnier ausgetragen werden. Man prüft, inwieweit ein Jugendaustausch realisiert werden könne. Fest steht auch, dass sich der Partnerschaftsverein wieder am Jetzendorfer Christkindlmarkt beteiligen wird.

Mit einer Baum-Pflanzaktion wolle man schon in nächster Zeit dem unerwartet verstorbenen Vereinsmitglied Paul Schuster gedenken. Schuster sei ein wichtiger Mitstreiter bei der Partnerschaft gewesen und sogar mit seinem Rennrad in der Gruppe nach Ampus geradelt. Ihm zu Ehren pflanze man in Schusters Wohnort Eck zwei Esskastanien-Bäume.