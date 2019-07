Fußball-Landesliga: Die Nachteile des Jetzendorfer Aufstiegs

Es ist der bislang größte Erfolg der Jetzendorfer Fußballer: der Aufstieg in die Landesliga. Aber er bringt auch finanzielle Hürden mit sich. Für die Fans hat das nun Konsequenzen, erklärte Abteilungsleiter Willi Leimberger.

So sehr man sich in Jetzendorf auch über den Aufstieg der Fußballer in die Landesliga freut – so problematisch sind die damit verbundenen Auswirkungen für den TSV Jetzendorf. Das war auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Fußballer drei Tage vor dem Landesliga-Start in Bad Heilbrunn nicht zu überhören.

Denn der Aufstieg in die Landesliga ist auch mit Mehrkosten auf der einen und weniger Einnahmen auf der anderen Seite verbunden, sagte Abteilungsleiter Willi Leimberger. Schließlich müssten die Fußballer zu den künftigen Auswärtsspielen bis nach Kempten, Memmingen, Sonthofen, Illertissen und Garmisch-Partenkirchen fahren. Das bedeute: „Es ist mit erhöhten Buskosten zu rechnen.“ Doch Leimberger zeigte sich optimistisch, das Ganze finanziell zu stemmen.

Allerdings stehen auch für die Fans einige Änderungen an: „Der Verein darf nicht überstrapaziert werden“, so Leimberger. Deshalb müssten die TSV-Anhänger künftig eine Selbstbeteiligung von 15 Euro bei Busfahrten zu Auswärtsspielen zahlen. Das Geld werde von allen – abgesehen von den Spielern und Trainern – verlangt. Andi Radlmeier nimmt die Anmeldungen für die Busfahrten entgegen. Man sei aber im Gespräch mit Sponsoren, der Fußball-Abteilungsleiter dankte bei dieser Gelegenheit allen Förderern und Sponsoren.

Gegner aus der Ferne zu haben, bedeute außerdem, dass bei Heimspielen nicht mehr mit so vielen Zuschauern aus den Reihen der Gegner zu rechnen ist, wie das in der Bezirksliga der Fall war. Damals erzielte der TSV den besten Zuschauerschnitt. Leimberger: „Vieles ist intensiver, das geht schon bei den Verbandsregularien los“, er freue sich trotzdem auf den Landesliga-Start am morgigen Sonntag um 16 Uhr in Bad Heilbrunn (siehe auch Seite 9 im Lokalsport).

Außerdem nutzte Trainer Alexander Schäffler die Gelegenheit, die Neuzugänge Ivan Rakonic, Nico Huber, Fabian Busl und Josef Keimel vorzustellen. Auch Jeremy Manhard zählt dazu, konnte aber nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.

Den Bericht von Spielleiter Manfred Zeindl, der ebenfalls entschuldigt fehlte, trug der dritte Abteilungsleiter Fabian Leimberger vor. Er die Torjäger-Kanone für Benedikt Geunich dabei, der in der Bezirksliga 25 Tore für den TSV geschossen hat. Zweitbester Torjäger war Dominik Reisner mit zehn Treffern. Fabian Leimberger sprach auch die Situation der zweiten Mannschaft an. Er hoffe, dass sich das Team kurzfristig wieder in der A-Klasse finde. Der Spielplan für Jetzendorf ist ihm außerdem ein Dorn im Auge: In der Vorrunde gebe es nur einen Spieltag, an dem die erste und zweite Mannschaft gemeinsam ihre Heimspiele bestreiten dürfetn.

Mit großer Zuversicht blickte Jugendleiter Marcel Hoffmann in die Zukunft. Er berichtete von 160 Kickern, von den Bambinis bis zur A-Jugend, die sich langfristig zur ersten Mannschaft durchbeißen könnten. Jeder Jahrgang sei bei der Jugend mit mindestens zwei Mannschaften vertreten. „Wir sind einer der wenigen Vereine, die alle Großfeld-Mannschaften mindestens in der Kreisklasse haben.“

Die U 17 startet sogar in der Kreisliga Augsburg, die Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft mit Gerolsbach laufe gut. Einziger Wermutstropfen im Nachwuchsbereich: Heuer fehlen einige Trainer für das Großfeld.