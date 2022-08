Vorwürfe im Gemeinderat: „Was hat Dich damals geritten?“

Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hirschenhausen. Weil sie an der Bauweise Kritik übte, bekam Gemeinderätin Sandra Gamperl einen Rüffel vom Bürgermeister.

Im Jetzendorfer Gemeinderat kam es zuletzt zu einem Streitgespräch zwischen Bürgermeister Manfred Betzin und SPD-Vertreterin Sandra Gamperl.

Jetzendorf – In der jüngsten Gemeinderatssitzung sind sich Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos) und SPD-Gemeinderätin Sandra Gamperl kräftig in die Haare geraten. Gamperl warf Betzin vor, in einer Sitzung, in der sie berufsbedingt nicht anwesend sein konnte, kräftig über sie hergezogen zu sein. Der Gemeindechef hielt ihr entgegen, nur gesagt zu haben, dass er eine dauerhafte Abwesenheit bei Sitzungen, auch wenn das berufsbedingt sei, nicht hinnehmen könne. „Da muss man sich dann nämlich schon fragen, ob der Wählerauftrag erfüllt wird“, unterstrich Betzin.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass sich die Bauingenieurin Gamperl beim Bürgermeister einen Schiefer eingezogen hat, seit sie den Bau des Hirschenhausener Feuerwehrhauses in Form von zwei aneinander gebauten Fertiggaragen abgelehnt hatte und kurz nach der Einweihung im Juni auf die Heimatzeitung zugegangen war, um darin – ohne Rücksprache mit dem Bürgermeister – öffentlichkeitswirksam ihre Bedenken zur Bauweise zu äußern.

Das Feuerwehrhaus von Hirschenhausen sei keine Glanzleistung der Gemeinde Jetzendorf, hatte Gamperl dabei erklärt und ihrer Befürchtung Ausdruck verliehen, dass es bei den nur acht Zentimeter starken Betonaußenwänden früher oder später zur Schimmelbildung kommen werde. Was Gamperl, die ja Dienstleistende in der Hirschenhauser Feuerwehr ist, nach wie vor stört, ist auch die Höhe des neuen Gebäudes, das nur für den Bulldog-Anhänger, nicht aber für ein noch so kleines Löschfahrzeug zugänglich sei.

Nun, bei der Auseinandersetzung im Gemeinderat, kritisierte Betzin, dass er nicht von Gamperl selbst, sondern von anderen Leuten habe erfahren müssen, dass sie beruflich bedingt in den nächsten beiden Jahren kaum bei einer Gemeinderatssitzung anwesend sein könne.

Betzin: Gamperls Äußerungen seien „nicht die feine Art“ gewesen

Zu Gamperls Einschalten der Presse zum Feuerwehrhausbau in Hirschenhausen erklärte der Bürgermeister: „Ich weiß nicht, was Dich damals geritten hat. Du solltest Mehrheiten akzeptieren können.“ Wegen der berufsbedingten Abwesenheit Gamperls sei Betzin keinesfalls bereit, Online-Sitzungen anzuberaumen. Es sei „nicht die feine Art“ gewesen, wie Gamperl ihre Feuerwehrkameraden, die alle mit der Bauweise einverstanden gewesen seien, mit ihrer Einstellung schlecht gemacht habe.

„Ich habe doch nur zum Ausdruck gebracht, dass es nicht richtig war, wie in Hirschenhausen gebaut wurde“, konterte Gamperl. Den Vorwurf, dass er die SPD-Gemeinderätin attackiere, wollte Betzin trotzdem nicht auf sich sitzen lassen und erklärte zum Ende der Auseinandersetzung: „Du solltest schon überlegen, wer hier in die verkehrte Richtung fährt!“

Wie nach der Sitzung von Gamperl zu erfahren war, habe sie bisher zwar berufsbedingt an vier Sitzungen nicht teilnehmen können, weil sie Tunnelbaustellen in Hamburg zu betreuen habe. Momentan gehe sie davon aber aus, dass sie ab September andere Einsatzzeiten bekomme und so wieder mehr für die Gemeinderatsarbeit zur Verfügung stehen könne.

Gamperl: „Will mich weiterhin mit meinem Fachwissen einbringen“

An ein freiwilliges Aufhören mit der Gemeinderatsarbeit denkt Gamperl daher nicht. „Ich will weiterhin mein Fachwissen zum Wohle unserer Bürger einbringen, und das solange, bis mich der Bürgermeister rausschmeißt!“ Es gebe durchaus im Jetzendorfer Gemeindeparlament Fälle von Mandatsträgern, die, ebenfalls beruflich bedingt, nur beschränkt für die Gemeinderatsarbeit zur Verfügung stünden. Diese Akzeptanz wolle Sandra Gamperl jetzt vorübergehend auch für sich in Anspruch nehmen.

