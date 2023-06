Die Gastronomie steht fest

Frautag in Jetzendorf

Jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt lockt der Frautag tausende Besucher nach Jetzendorf - so auch in diesem Jahr. Die Planungen für die Gastronomie sind nun abgeschlossen.

Jetzendorf – Der Frautag, Bayerns größter eintägiger Markt, der jedes Jahr nach Jetzendorf tausende von Besuchern anlockt, wird auch heuer an Mariä Himmelfahrt (Dienstag, 15. August) Volksfestcharakter haben. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit den Anträgen der Gastronomiebetreibern befasst. Auch heuer gibt es eine Reihe von „Bierburgen“, der Gemeinderat hat unter der Leitung von Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier allen Anträgen stattgegeben.

So wird Martin Buchberger wieder auf seinem Hof bewirten, und auch der Postwirt, Carlos Zecher, öffnet seinen großen Biergarten. Lampert Glas darf an der Apotheke mit Speis und Trank verwöhnen, wenige Meter weiter verwöhnt Andreas Edelmann entlang der Schulstraße kulinarisch.

Dem TSV Jetzendorf, dem Jetzendorfer Tennisclub und dem Postwirt gestattete man sogar schon am Vortag Gäste zu bewirten. Keinen Antrag gab es heuer vom Gastwirt Ottilinger, der nach Auskunft der Gemeinderäte am Frauentag nur in seiner Gaststätte und im großen Saal bewirtet.

Der TSV hält seinen beliebten Nachtflohmarkt ab und die Tennisler feiern mit ihren Gästen in einem kleineren Festzelt zwischen der ehemaligen Metzgerei Buchberger und der Ilm. Bei Postwirt Zecher geht Vize-Bürgermeister Sedlmeier davon aus, dass ebenfalls am Vorabend im Biergarten wieder eine Band spielen wird.

Die Brauerei Amperbräu hat sich nicht mehr um eine Verkaufsfläche beworben. Grund sei, dass der Gemeinderat zuletzt nur den Bierausschank genehmigt habe und der Frautag für den Amperbräu kein gutes Geschäft gewesen sei.