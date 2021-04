Klärschlamm nach Gerolsbach

Jetzendorf

Hinsichtlich der Trocknung und Pelletierung von gepresstem Klärschlamm in der Nachbargemeinde Gerolsbach strebt Jetzendorf eine interkommunale Zusammenarbeit an. Das hat der Gemeinderat einstimmig entschieden, nachdem Gerolsbachs Bürgermeister Martin Seitz das vom dortigen Kommunalunternehmen geplante Projekt bei der Sitzung in der Jetzendorfer Schulturnhalle eingehend erklärt hatte.