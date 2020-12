Nur einer stimmt gegen Beitritt zum Landschaftspflegeverband

Mit 15:1 Stimmen hat der Gemeinderat von Jetzendorf den Beitritt zu dem noch zu gründenden Landschaftspflegeverband (LPV) im Landkreis Pfaffenhofen beschlossen. Wie Bürgermeister Manfred Betzin vor dem Gemeindeparlament ausführte, sei der gefasste Beschluss im Moment mehr eine Interessenbekundung, denn es könne durchaus noch Monate dauern, bis der Landschaftspflegeverband steht.

Betzin sei bis vor wenigen Monaten der Gründung so eines Verbandes noch skeptisch gegenüber gestanden. Spätestens nach der näheren Erkundung mit Landrat Gürtner und den Bürgermeisterkollegen über den im Landkreis Kelheim bestehenden Verband sei er aber überzeugt, dass so ein Instrument durchaus was für die Natur und Umwelt bewirken kann. Betzins ursprüngliche Befürchtung, dass so ein Verband mit einem „Riesenwasserkopf“ geführt werde, habe sich seit der Besichtigungen in Kelheim als unbegründet erwiesen. Betzin sei davon überzeugt, dass so ein Landschaftspflegeverband mit der Geschäftsführung steht und fällt. Man brauche im Landkreis Pfaffenhofen einen Geschäftsführer, der mit viel Engagement den Verband mit Leben erfüllt. Dann sei es durchaus möglich, Deutschland- und EU-weit bei den verschiedensten Maßnahmen Zuschüsse optimal auszunutzen. Dann sei es auch möglich, dass sich so ein Verband zu 75 Prozent selbst finanziere.

Der Beitrag für eine Mitgliedschaft im LPV betrage 55 Cent pro Gemeindebürger, was für Jetzendorf einen Betrag von rund 1700 Euro jährlich ausmacht. Nachdem Betzin erklärt hatte, dass so ein Verband beispielsweise wichtige Pflegekonzepte für Hecken abrufen kann und es enorme Förderung für naturnahe Flächen gibt, war die Beitragshöhe in der lebhaften Diskussion im Gemeinderat überhaupt kein Thema.

Wichtig ist den Gemeinderäten, dass der Landschaftspflegeverband für die Erhaltung, Pflege und gegebenenfalls auch für Sanierungsmaßnahmen in der Kulturlandschaft sorgt und die Erhaltung reizvoller Landschaftsbilder in ihrer Vielfalt und Artenreichtum zum Ziel hat. Seine Aufgabe müsse es sein, Landwirte und Flächennutzer zu informieren und zu unterstützen sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen zur naturschutzfachlichen Optimierung der Bewirtschaftung zu beraten.

In Bayern gibt es bereits 64 Landschaftspflegeverbände. Über 1600 der rund 2200 Gemeinden in Bayern seien bereits Mitglieder in Landschaftspflegeverbänden, und noch keinen dieser Verbände habe man wieder auflösen müssen, so Betzin.

Die Nachbargemeinde Gerolsbach habe ihr Mitmachen bereits bekundet. Der Arten-und Biotopschutz spiele auch im Landkreis Pfaffenhofen eine besondere Rolle, ebenso der Aufbau eines landkreisübergreifenden Biotopverbundes und die Umsetzung von vorhandenen Planungen wie Landschaftspläne und Landesentwicklungskonzepte.

Nachhaltigkeitsimpulse

Auch dem Aufbau, der Verwaltung und der Pflege von Ökokonten und Ausgleichsflächen misst man besondere Bedeutung zu. Der Verband sollte Impulse für eine nachhaltige Regionalentwicklung geben, zum Erhalt einer flächendeckenden Landwirtschaft beitragen und den Landwirten ein verlässliches Zusatzeinkommen im Bereich der Landschaftspflege verschaffen.

So ein Verband bringe auch Vorteile für die Kommunen. Bestehende Konflikte in der Flächennutzung würden durch den Landschaftspflegeverband oft bereits im Vorfeld entschärft. Der LPV könne auch in der zeitlichen und finanziellen Entlastung der Kommunalverwaltung dienlich sein. Nicht zuletzt sei eine Vervielfachung kommunaler Mittel durch Akquise von Fördermitteln wichtig für den Landkreis und jede Mitgliedsgemeinde dieses Vereins.

Nach den Ausführungen des Bürgermeisters sperrte sich zunächst nur Stefan Gottschalk (Wählerliste Lampertshausen) gegen die Mitgliedschaft im LPV. Stefan Skoruppa (Parteiunabhängige) dagegen plädierte dafür, er erklärte: „Das Problem vor der letzten Kommunalwahl war die Kommunikation, deshalb ist das Ganze schief gelaufen. Mit diesem Verband aber können wir unsere Landschaft mit EU-Mitteln schöner gestalten“. Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier (Parteiunabhängige) sah es als Vorteil an, dass man sich im Gegensatz zu „Leader“ (EU-Förderprogramm) mit einer Mitgliedschaft nicht schon im Vorhinein für sechs Jahre Beitragszahlung verpflichte. Ruppert Leimberger (Parteiunabhängige) regte an, nach dem Zustandekommen des Verbandes das Jetzendorfer Projekt „Netzwerk Natur“ einzubinden. Man war sich einig, einen Mitgliedsantrag erst zu stellen, wenn man den Eindruck hat, dass dieser neu zu gründende Verband dem entspricht, was man sich vorstellt. Die einzige Gegenstimme in diesem Beschluss kam von Georg Endres (CSU).

JOSEF OSTERMAIR