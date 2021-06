Jetzendorfer Grundschule bekommt 125 Tablets

Das Schulgebäude in Jetzendorf wird saniert, und die Schüler wird die Gemeinde mit Tablets ausstatten, beschloss der Gemeinderat.

Jetzendorfer Gemeinderat beschließt in Abstimmung mit Rektorin die Digitalisierung

Von Josef Ostermair

Wenn es um die Digitalisierung geht, will die Grundschule Jetzendorf nicht hinten anstehen: Das zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wo Rektorin Ulrike Schmucker mit den Räten über die Digitalisierung diskutierte.

Jetzendorf – Bürgermeister Manfred Betzin erklärte, dass es unterschiedliche Förderprogramme gibt, „aber keiner aus der Politik sagt, was eine Grundschule tatsächlich braucht“. Als Sachaufwandsträger habe die Gemeinde daher eine Abstimmung mit der Schulleiterin für absolut notwendig befunden. Dabei sind die Anwesenden zu der Überzeugung gekommen, dass Tablets das richtige Arbeitsmittel seien. Sie entschieden sich, neben den 15 Tablets, die schon von den Viertklässlern genutzt werden, weitere 110 anzuschaffen, so dass die Grundschule dann mit 125 Tablets ausgestattet wird.

Warum sie Tablets als das am besten geeignete Arbeitsmittel für die Kinder sieht, erklärte Schmucker. Ihrer Meinung nach sollte jedes Kind Zugang zu so einem Arbeitsmittel haben und es auch mit nach Hause nehmen können – „genauso wie ein Buch, das wichtige Infos erhält“.

Ein Tablet biete Chancen, berge aber auch Risiken. „Aber es zeigt sich, das die Kinder mit so einem Tablet umgehen können, genauso wie mit dem Füller-Führerschein“. Entsprechend dem Medienkonzept gebe es auch ein Lehrergerät, das mit dem Schulgerät verknüpft sei.

In dem Konzept für die Grundschule Jetzendorf sind auch magnetisch beschreibbare Wände enthalten und auf den Tablets sind Apps drauf. Wichtig ist der Schulleiterin, dass es das Konzept ermöglicht, dass die Lehrer alle Bildschirme der Kinder sehen und sofort erkennen können, was der einzelne Schüler gemacht hat. So sieht sie das neue Medium sinnvoll genutzt, weil es nicht nur zum Schreiben dient.

Als erschreckend bezeichnete es der Bürgermeister, dass es keine Vorgaben vom Kultusministerium zur Nutzung moderner Medien gibt. „Wie sollen da alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben, da muss sich jetzt jeder Schulleiter seine eigene Lösung überlegen“, bedauerte der Gemeindechef. Er vermisst auch, dass es für Bestellungen der Schulen keine Rahmenverträge gibt.

Auch Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier (Parteiunabhängige) kann nicht verstehen, dass selbst in der Region die digitale Ausstattung der Schulen unterschiedlich ist und vermisst Vorgaben vom Schulamt, „denn es ist nicht zu verstehen, dass jede Schule das Rad neu erfinden muss“. Auf die Frage von Gemeinderat Stefan Gottschalk (Wählergruppe Lampertshausen), warum man sich nicht für Laptops entschieden habe, erklärte Schmucker: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass da die Erstklässler nicht zurechtkommen“.

Laut Schulleitung sei es nicht sinnvoll, jeweils vor den Ferien die Geräte einzusammeln. Das Verwaltungsprogramm habe die Geräte durchaus unter Kontrolle. Dass jedes Kind ein Tablet bekommt, sei unverzichtbar, „denn es kann nicht sein, dass sich mehrere Kinder in einer Familie zuhause um so ein Gerät streiten“, unterstreicht die Rektorin.

Härter ins Gericht würde der Bürgermeister mit unzufriedenen Eltern gehen. So hat er unmissverständlich erklärt: „Wer die Ausstattung mit Tablets nicht akzeptiert, muss sich eine andere Schule suchen“. Bei der Frage nach den Geräten habe man sich für den Softwarehersteller Apple entschieden, denn Apple biete für das auf die Schulen zugeschnittene Paket kostenlosen Support an.

An den geschätzten Gesamtkosten von 85 000 Euro störte sich niemand im Gemeinderat, denn 51 000 Euro werden durch staatliche Fördermittel abgedeckt. Die maximale Förderung wäre sogar 56 000 Euro. „Aber Fördermittel sind auch Steuergelder, und da muss man nicht unbedingt jeden Euro ausnutzen“, so der Bürgermeister.

Statt Leasing hat sich der Gemeinderat daraufhin einstimmig für die günstigere Kauf-Variante entschieden, denn so treffen die Gemeinde nur rund 34 000 Euro der Anschaffungskosten. Die Geräte funktionieren auch ohne das noch zu verlegende bessere Breitband, wie die Tests in der 4. Klasse ergeben haben.

Für das Gemeindeoberhaupt ist die Digitalisierung der Schule auch aus einem anderen Grund enorm wichtig: Derzeit und im nächsten Jahr wird das Schulgebäude mit hohem Kostenaufwand saniert, „wenn wir mit moderner Schulausstattung hinsichtlich Digitalisierung was zu bieten haben, wird unsere Grundschule auch langfristig erhalten bleiben“.