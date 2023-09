Heimat liegt ihm am Herzen

Es gibt keinen Verein, in dem Josef Grünwald nicht Mitglied ist. Das Bild zeigt ihn an seinem 90. Geburtstag mit seiner Frau Maria. © ost

Josef Grünwald aus Hirschenhausen feiert seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar hat sich in seinem Leben auf vielfältige Weise im Gemeindeleben in Jetzendorf eingesetzt.

Hirschenhausen – Im Saal des Dorfgasthauses Hecht hat Josef Grünwald mit einer großen Schar von Gratulanten bei geistiger und körperlicher Frische seinen 90. Geburtstag. Kein anderer im Ort hat sich im Laufe der Jahrzehnte so für den Jetzendorfer Ortsteil Hirschenhausen engagiert, wie er.

Vor allem die Pfarrkirche Maria Heimsuchung und das Vereinsleben in dem kleinen Ort, liegen ihm sehr am Herzen . Über 45 Jahre war er Kirchenpfleger und hatte in dieser Funktion so manch größere Baumaßnahme gemeistert. Grünwald gründete auch den Schützenverein Eichenlaub Hirschenhausen, den er 43 Jahre führte und ihn dann seinem gleichnamigen Sohn übergab.

Der Schießsport ist ihm ans Herz gewachsen, so dass er auch mit 90 regelmäßig zu den Schießabenden kommt und immer noch am Schießstand anzutreffen ist. Sein Engagement im Schießsport weitete sich im Laufe der Jahre immer mehr aus, so dass er auch lange Zeit im Vorstand des Schützengaues Schrobenhausen aktiv mitarbeitete.

Starkes Engagement im Jetzendorfer Vereinleben

Es gibt keinen Verein in Hirschenhausen, dem der Sepp, wie man ihn im Dorf ruft, nicht angehört. Ob mit der Freiwilligen Feuerwehr, den Oldtimerfreunden oder dem Soldaten und Kameradschaftsverein – mit allen hatte Grünwald überaus gut zusammengearbeitet. Kaum vorstellbar war seine Arbeit, die er als Kirchenpfleger und in der Dorferneuerung leistete. Der frühere Bürgermeister Richard Schnell verlieh Grünwald für dessen Verdienste die Silberne Bürgermedaille.

Viele Gemeindebürger erinnern sich noch, wie Grünwald anschob, damit sein Hirschenhausen beim landesweiten Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ eine hohe Auszeichnung erhielt. Grünwald war ein echter Kümmerer im Dorfleben.

90. Geburtstag: Große Feier mit vielen Gästen

Das betonten bei seiner Geburtstagsfeier Pater Lukas Wirth, Kirchenpfleger Robert Thoma und sein Enkel, Matthias Grünwald. Für die Schützen gratulierten Erich Hösl und Otto Stiglmayr und den Soldaten- und Kameradschaftsverein vertraten Michael Kreitmair und Andreas Hofmann.

Die Abordnung der Oldtimerfreunde stellten Fabian und Thomas Hofmann, für die Feuerwehr schüttelten Josef Mailer und Markus Pletzer die Hand. Dem langjährigen Sportfreund gratulierte auch der Vorsitzende des TSV Jetzendorf, Klaus Rackerseder, und für den Obst- und Gartenbauverein Jetzendorf ließen Simon Fottner und Cilli Redl den Jubilar hochleben. Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde Jetzendorf überbrachte Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier.

Unter dem Motto „Wer rastet, der rostet“, setzt sich Grünwald auch mit 90 nicht restlos zur Ruhe. Die Gartenarbeit begeistert ihn nach wie vor und Urenkelin Marie hält ihn dabei auf Trab.

Mit seiner Frau Maria ist der rüstige Jubilar mittlerweile seit mehr als 65 Jahren glücklich verheiratet. Er betonte, dass er „dem Herrgott für all die Jahre im Kreise der Familie sowie Freunden und Verwandten zu danken“ hat. Sein Dank galt auch Nichte Ruth, die Wirtin im Dorfgasthaus ist, und die Geburtstagsgäste mit vielen Schmankerln verwöhnte.