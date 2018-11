Pflanzenexpertin sorgt für Rekordbesuch

Mit 160 Besuchern war die Herbstversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Jetzendorf so gut besucht wie noch nie: Dieser Rekordbesuch lag sicher am Thema und am Bekanntheitsgrad der Referentin.

Jetzendorf – Karin Greiner, die viele Gartler aus Sendungen im Bayerischen Rundfunk kennen, sprach zum Thema „77 Pflanzen-Sensationen“, und das hat Neugierde bei den Gartlerinnen und Gartlern im brechend vollen Ottilinger-Saal hervorgerufen.

Auch Bernhard Engelhard, der Kreisvorsitzende der Gartler, wollte wissen, was die Diplom-Biologin, die in Kleinberghofen lebt, in dem Buch, das sie mit Edith Schowalter herausgegeben hat, an gärtnerischen Sensationen festgestellt hat. Da durften die von Greiner gezeigten Bilder vom weltgrößten natürlichen Blumengarten in Dubai natürlich ebenso wenig fehlen wie die Züchtungen des sensationellen Zierlauchs und der schwarzen Rose. Auch die Sensations-Obsternte von 2018 wurde von Greiner mit beeindruckenden Bildern vor Augen geführt.

Ein Apfel mit einem Gewicht von 1800 Gramm, der in Japan geerntet wurde, war hier die Rekord-Nummer. Als sensationell wurde auch die Apfelvielfalt auf der Erdkugel dargestellt, denn es gibt in der Tat 30 000 verschiedene Apfelsorten.

Beeindruckt waren die vielen Gartler auch vom Sensations-Gemüse, denn wo sieht man schon einen 56 Kilogramm schweren Blumenkohl, einen 42,8 Kilogramm schweren Krautkopf oder eine 1,09 Meter lange Gurke.

Bei verschiedenen, an die Wand gestrahlten Bildern, wurde auch klar, wie kostspielig Gemüse und Blumen sein können. Die teuerste Rose der Welt wird mit 13,5 Millionen Euro gehandelt, und für ganz seltene Schneeglöckchen-Sorten gibt es 1700 Euro. Safran ist das teuerste Gewürz der Welt, und den von vielen Gartlern ungeliebten Löwenzahn, der auch in Asphaltrisse wächst, stellte Greiner als „Kraftprotz“ dar. Fast schon kriminalistisch wurde der Vortrag Greiners, als es um die giftigsten Pflanzen Europas ging. Dass da der vielen bekannte Eisenhut dazugehört, versetzte so manchen in Angst und Schrecken. Gleichzeitig stellten viele Gartler fest, dass auch ihr Garten eine Vielzahl von Sensationen zu bieten hat.

„Eindrucksvoll, hinreißend und großartig“, so kommentierte Jetzendorfs Gartler-Vorsitzender Simon Fottner Greiners Vortrag, und die ganze Versammlung sorgte für donnernden Applaus, bevor die Bayern 1-Planzenexpertin mit einem Geschenk verabschiedet wurde.

Ein weiterer Höhepunkt dieses Abends war die reichhaltige, gärtnerische Tombola, wo es von Blumenstöcken, Krautköpfen und sackweise Kartoffeln bis hin zum Vogelfutter alles zu gewinnen gab.

Fottner, der den 330 Mitglieder zählenden Gartenbauverein schon seit 15 Jahren erfolgreich leitet, gab bekannt, dass ein Winterschnittkurs am Samstag, 23. Februar, im Garten der Familie Menhorn (Beginn 13 Uhr) die nächste Veranstaltung ist. Zum Dank für den überaus guten Besuch, durfte jedes Mitglied ein „Flammendes Käthchen“ mit nach Hause nehmen. Josef Ostermair