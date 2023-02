Hexen verspäten sich in Jetzendorf

Fast freiwillig übergab Bürgermeister Manfred Betzin den Rathausschlüssel an die Hexen. © ost

Beim Besuch des TÜV trotz Auspuffproblemen Plaketten bekommen – Faschingswagen der Jugendlichen überbrückt

Jetzendorf – Erstmals wurde am Unsinnigen Donnerstag vor dem neuen Jetzendorfer Rathaus Weiberfasching gefeiert. In den coronafreien Jahren war es ja schon immer der Brauch, dass die Jetzendorfer Faschingshexen an diesem Tag das Rathaus stürmen. Heuer aber haben sich diese sechs Hexen um mehr als eine Stunde verspätet.

So war es von großem Vorteil, dass sich der Faschingswagen des Burschen- und Mädchenvereins Jetzendorf pünktlich eingefunden hatte, und die rund 40 Jugendlichen die Musik der 80er Jahre in vollen Zügen genossen. Auch der Faschingswagen der Jugend, dessen Motto „Als die Menschen noch normal waren“ den Nagel auf dem Kopf getrofffen hatte, begeisterte die rund 60 Faschingsnarrischen.

Fast freiwillig gab Bürgermeister Manfred Betzin dann den Hexen den geforderten Rathausschlüssel, der bereits 20 Jahre auf dem Buckel hat. „Ein alter Schlüssel, für alte Hexen“, sagte der Gemeindechef, doch das passte den Besenreiterinnen so gar nicht. Besser gefiel den Hexen dann schon Betzins zweiter Spruch „Mit der Pandemie ois war hi, doch die Hexen sterben nie“.

Betzin hatte in Erfahrung gebracht, dass die Jugend der Hexen weit über 400 Jahre dauert. Mit der Zeit sickerte durch, dass sich die Jetzendorfer Hexen beim Besuch des TÜV in Pfaffenhofen verspätet haben. Da haben alle eine neue Plakette bekommen, wenngleich Probleme mit dem Auspuff bestehen.

Die Hexen machten kein Hehl daraus, dass sie aus sicherer Quelle erfahren haben, dass der Bürgermeister im Kochen nicht der Beste ist. So schenkten sie ihm Fertigpackerl mit Milchreis. Für die anwesenden Kinder gab’s Süßigkeiten und Gummibärchen, während der Bürgermeister bei den Hexen mit Schnaps nicht sparte. Dazu bediente er sich eines sogenannten „Gruppentherapiebankerls“. ost

Ausgelassen: Auf dem Faschingswagen der Burschen und Madl war die Party im Gange. ost © ost