Zu klein und zu billig gebaut: Ist der Hirschenhauser Feuerwehrhaus-Neubau bald ein Sanierungsfall?

Teilen

Frisch eingeweiht, schon gibt es Kritik am neuen Hirschenhauser Feuerwehrhaus. © dn

Ist das eben eingeweihte Hirschenhauser Feuerwehrhaus schon bald ein Sanierungsfall? SPD-Gemeinderätin und Feuerwehrfrau Sandra Gamperl übt jedenfalls detailliert Kritik an dem Neubau.

Hirschenhausen – Noch sind die Lobeshymnen von der Feuerwehrhaus-Einweihungsfeier (wir berichteten) nicht verklungen, da gibt es schon erste Worte der Kritik: Gegenüber der Heimatzeitung betonte die ehrenamtliche Feuerwehrfrau und hauptberufliche Bauingenieurin Sandra Gamperl, die für die SPD im Jetzendorfer Gemeinderat sitzt, dass das neue Feuerwehrgerätehaus für Hirschenhausen „keine Glanzleistung der Gemeinde“ sei.

Nach bayerischem Gesetz sei die Gemeinde verpflichtet, ein Gebäude für die Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. „Für die Gemeinschaft der Feuerwehr ist es gut, aber kein Ruhm, wenn ehrenamtliche Feuerwehrleute auch noch in ihrer Freizeit mehr als 2700 Stunden für die Gemeinde arbeiten müssen“, so Gamperl, die auch nicht verstehen kann dass man sich beim Bau für Fertiggaragen entschieden habe, „die nur Nachteile bergen“.

Wände sind so dünn, dass Schimmelbildung nur eine Frage der Zeit ist

Zu den Kosten von knapp unter 200 000 Euro bemerkt Gamperl: „Im Gegensatz zu Mauern bei gleichem Grundriss kommt die Garagen-Lösung sogar teurer. Sonderhöhe, Sonderbreite und Sondertransport hätten die Kosten im Vergleich zu einer Ziegelstein-Lösung teurer gemacht. Das habe übrigens auch ein Bauunternehmer aus der Gegend bestätigt. „Die Garagen stehen auf einer normalen Bodenplatte anstatt auf einem Streifenfundament, da der Boden so schlecht ist. Ich denke, da wollte man sparen“, so Gamperl.

Dann fügt sie hinzu: „Die Außenwände bestehen aus nur acht Zentimeter Beton, da kann man darauf warten, dass es zu einer Schimmelbildung im Inneren kommt. Es ist keine Dämmung vorhanden, das ist neben der Schimmelgefahr auch für die Nachhaltigkeit schlecht, da die Elektroheizung quasi direkt nach draußen heizt. Ich bin gespannt, wann die Sanierung los geht.“

Gamperl weist überdies darauf hin, dass selbst ein kleines Löschfahrzeug aus Jetzendorf wegen vier Zentimetern in der Höhe nicht in die Hirschenhauser Garage passe. Von der Breite her passe gerade der bestehende Tragkraftspritzenanhänger in die Garage, so die Ingenieurin. Wenn die Spinde installiert sind, kann sich Gamperl vorstellen, dass es neben dem Anhänger sehr eng werde, sich für den Einsatz umzuziehen.

Gemeinde muss Spinde kaufen, weil Wände zu dünn für Kleiderhaken

Apropos Spinde: Ein wenig kurios sei auch, dass die Hirschenhauser Feuerwehr vor ein paar Jahren extra Kleiderhaken selbst gebaut hat, die jetzt aber nicht verwendet werden können, „weil man in der Fertiggarage keine Schrauben bohren darf und deshalb die Gemeinde die Spinde kaufen musste“.

Dass nach jahrelangem Kampf nun das neue Gerätehaus als Glanzleistung dargestellt werde, akzeptiert Gamperl nicht: „So was zeigt die Geringschätzung gegenüber allen Ehrenamtlichen. Mal schauen, wann ihnen das auf die Füße fällt“, so die unzufriedene Feuerwehrfrau.

Bei den Einweihungsfeierlichkeiten gaben allerdings Kommandant Josef Mailer und Feuerwehr-Vorstand Josef Heinzelmeier unmissverständlich zu verstehen, dass sie mit dem in großer Eigenleistung geschaffenen Bau zufrieden sind. Auch im Jetzendorfer Rathaus teilt man Gamperls Meinung nicht: „Da wurde eine sehr wirtschaftliche Lösung für diese kleine Feuerwehr gewählt“, so Kämmerer Klaus Burgstaller. Er könne sich nicht vorstellen, dass man da jetzt schon Sanierungsgedanken habe. Wie Burgstaller glauben auch viele Bürger, dass es die einzig richtige Lösung war, mit relativ niedrigem Kostenaufwand so eine kleine Wehr am Leben zu erhalten. Drei neue Dienstleistende am Einweihungstag dürften der Beweis sein, das es auch weiterhin Interesse am Feuerwehr-Ehrenamt gibt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.