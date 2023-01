Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin: „Ich bin wirklich stolz, dass wir noch etwas Besonderes sind“

Manfred Betzin, Bürgermeister von Jetzendorf. © ost

Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin bilanziert das Jahr 2022 und wagt einen Ausblick auf 2023. Als größte Herausforderung für seine Gemeinde sieht er das Thema Migration.

Jetzendorf – Es war ein herausforderndes Jahr, das zu Ende ging. Nicht nur für jeden einzelnen, sondern auch für die Gemeinden. Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin gibt im Interview mit der Heimatzeitung einen Rückblick auf 2022 und nennt außerdem die Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr.

Herr Betzin, Wie würden Sie das letzte Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Michael Betzin: 2022 war neu, herausfordernd und unter manchen Gesichtspunkten auch Augen öffnend.

Was hat Sie besonders stolz gemacht?

Besonders stolz bin ich auf den funktionierenden Zusammenhalt in Jetzendorf und die Tatsache, dass sich unsere engagierten Menschen nicht unterkriegen lassen und so vieles für unsere Gemeinde auf die Beine stellen. Ich bin wirklich stolz, dass wir noch etwas Besonderes sind, mitanand, bayerisch, modern und erfolgreich, des is Jetzendorf.

Welche Vorsätze haben Sie für Ihre Gemeinde? Gibt es Vorhaben, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger im Jahre 2023 freuen können?

Wir nehmen uns vor, alle Herausforderungen, von denen wir in vielen Bereichen nicht einschätzen können, wie groß beziehungsweise dramatisch diese werden, bewältigen zu können. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns dies mit der hervorragenden Mannschaft in unserem Rathaus und unseren Einrichtungen und mit der Hilfe unserer Bürgerinnen und Bürger gelingen wird. Freuen können wir uns auf den weiteren Fortschritt unserer vielen Projekte, unter anderem den weiteren Breitbandausbau, die Fertigstellung des Rathaus-/Dorfplatzes und viele weiteren Maßnahmen, zum Beispiel die Energieversorgung zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde.

Welche Herausforderungen muss Ihre Gemeinde 2023 bewältigen?

Diese werden aus unserer Sicht sehr vielfältig. Der weitere Migrationsstrom nach Deutschland, Bayern und in unsere Gemeinde wird eine der allergrößten Herausforderungen. Hier müssen wir endlich einen Weg finden, denen zu helfen, die Hilfe brauchen, aber auch konsequent sagen, wer keinen Platz bei uns finden kann. So wie Migration in Europa beziehungsweise in Deutschland derzeit läuft, wird es uns immer weiter gesellschaftlich spalten.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Uns allen wünsche ich Gesundheit, Frieden und Sicherheit, in einer immer weiter aus den Fugen geratenden Welt. Persönlich wünsche ich mir etwas mehr Gelassenheit, beim Umgang mit dem immer stärker werdenden Populismus und dem Geltungsbedürfnis mancher Menschen und politischen Vereinigungen.

