Im neuen Sitzungssaal fehlt es an nichts

Jetzendorf – Der Gemeinderat von Jetzendorf tagte am Dienstagabend im alten und später erstmals im neuen Rathaus der Umzug fand quasi als eigener Tagesordnungspunkt statt.

Zunächst aber verabschiedete sich das Gemeindeparlament vom alten Sitzungssaal im altehrwürdigen Rathaus, der angesichts des seit 2020 auf 16 Ratsmitglieder vergrößerten Gremiums ebenso wie die übrigen Diensträume zu klein wurde. Nur der Beschluss fürs Umziehen wurde noch im alten Rathaus gefasst, bevor sich das Gremium schließlich auf den Weg zum wenige Meter entfernten neuen Verwaltungsgebäude machte.

Die Sitzungsglocke war das einzige Relikt, das Bürgermeister Manfred Betzin mit an den neuen Sitzungstisch nahm. Obwohl sie schon im März 2020 gewählt wurden, durften immerhin fünf Räte wegen der Corona-Pandemie bisher noch nie am alten Sitzungstisch im alten Rathaus sitzen, weil die Sitzungen in dieser Zeit entweder im Dachgeschoß der Schule oder in die Schulturnhalle verlegt wurden.

Was den alten Sitzungssaal angeht, erinnerte der Bürgermeister daran, dass hier von 1984 an im Laufe der Jahre mit drei verschiedenen Bürgermeistern viele Debatten ausgefochten wurden. „Ich bin stolz auf meine Vorgänger“, so Betzin mit dem Hinweis, dass es Zeit war, mit dem Rathausneubau einen Schritt nach vorne zu tun.

Der neue Sitzungssaal ist nun natürlich viel größer und hochmodern ausgestattet. „Von der Akustik bis zur Beleuchtung passt wirklich alles“, freute sich Betzin. Zur Grundausstattung des neuen Sitzungssaales gehören 14 Stühle für die Zuschauer. Auch an einen Tisch für die Presse, den es bisher nicht gegeben hat, wurde bei der Möblierung gedacht.

Was den Termin für die Einweihung des neuen stattlichen Verwaltungsgebäudes angeht, gibt es wegen Corona noch unterschiedliche Meinungen. Während der Bürgermeister bekräftigte, dass man die Bevölkerung nicht zu lange warten lassen sollte, um das neue Haus kennenzulernen, gab es auch Stimmen, die sich eben wegen Corona auf eine Verschiebung der Einweihungsfeiern ausgesprochen haben.

CSU-Gemeinderat Tobias Furtmayr dagegen erklärte: „Wenn das Rathaus schon mal ein Jahr lang steht, ist so eine Einweihung doch ein alter Hut“. Sein Fraktionskollege Lorenz Nagl fügte hinzu: „Man weiß auch nicht, wie es 2022 mit Corona ausschaut“. Der Bürgermeister geht davon aus, dass ohnehin nur ein begrenzter Besucherkreis möglich ist. So schlug er vor, kleinere Besuchergruppen durchs Rathaus zu führen, wenn notwendig auch an zwei bis drei vorher festzulegenden Terminen. Hier soll es dann auch eine Kleinigkeit zum Trinken geben.

Der Gemeinderat schloss sich schließlich einstimmig dem Vorschlag des Bürgermeisters an, der bei diesen Führungen auch einen Einblick in die Räume des alten Rathauses geben würde und so von den Bürgern erfahren will, was es für Vorschläge zur weiteren Verwendung der einzelnen Räume gibt.

„Ist das dann der Start für die Bürgerwerkstatt?“ fragte Stefan Gottschalk von der Wählergruppe Lampertshausen und bekam zur Antwort, dass den Bürgern nur mal ein Überblick über die zur Verfügung stehenden Räume gegeben werden soll.

„Es reicht, wenn Wünsche und Ideen geäußert werden“, meinte Ruppert Leimberger (Parteiunabhängige) zu diesem Thema.

Terminliche Unsicherheit herrscht noch hinsichtlich der nächsten Bürgerversammlung. Der Bürgermeister stellte in Frage, ob weiterhin an den Herbst-Terminen festgehalten werden sollte, oder ob es nicht sinnvoller wäre, die Bürgerversammlungen kurz nach der Haushaltsaufstellung in den Monaten April oder Mai abzuhalten. Während es 2020 wegen Corona noch einen digitalen Ersatz für eine Präsenz-Bürgerversammlung gab, geht der Gemeinderat nun davon aus, dass man die nächste Bürgerversammlung für Oktober im Ottilinger-Saal planen sollte.

Diskutiert wurde schließlich auch ein Ehrungsabend für verdiente Mitbürger, den Termin hierfür will der Jetzendorfer Bürgermeister aber erst bei der nächsten Gemeinderatssitzung bekanntgeben. Manfred Betzin sprach sich aber schon mal dafür aus, mit dieser Veranstaltung nicht zu nahe an Weihnachten heranzukommen. JOSEF OSTERMAIR