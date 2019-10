Grüne gründen neuen Ortsverband

In der Gemeinde Jetzendorf soll es in wenigen Wochen einen Ortsverband der Grünen/Bündnis 90 geben. Und eine Liste für die Gemeinderatswahl.

Jetzendorf – Das ist das Ergebnis einer Veranstaltung im Gasthof Ottilinger, zu der der Kreisverband der Grünen aufgerufen hatte. Weil die Gründung eines Ortsverbandes noch verschiedene Regularien und die Einhaltung von Fristen erfordert, waren sich die 25 an der Ortsverbandsgründung Interessierten einig, die offizielle Gründung erst in wenigen Wochen zu besiegeln.

Andre Klimsch aus dem Jetzendorfer Ortsteil Hirschenhausen, der vielen in der Gemeinde auch als ehemaliger Mitarbeiter in der Leichtathletikabteilung des TSV Jetzendorf bekannt ist, will sich der Gründung annehmen. Der 54-jährige Familienvater gehört seit rund zehn Jahren den Grünen an. Er sehe sein Engagement für die Grünen in erster Linie darin, auch auf Gemeindeebene etwas für den Klimaschutz zu bewegen. Da sei bis dato in Jetzendorf nicht viel geschehen. Darum sei es auch wichtig, grüne Kandidaten bei der Kommunalwahl im März 2020 zu stellen. Die Termine der Ortsverbands-Gründung und der Aufstellung der Kandidatenliste werden noch bekannt gegeben.

ost