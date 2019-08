Minigolfschläger gegen Kopf: Zwölfjähriger bewusstlos

Ein bewusstloser Zwölfjähriger wurde in die Klinik nach Schwabing geflogen.

Unfall auf Minigolfanlage in Jetzendorf

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es am Freitag gegen 11 Uhr zu einem folgenreichen Zwischenfall an der Minigolfanlage des Waldkletterparks in Jetzendorf gekommen.