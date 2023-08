Besonderer Bürgerpark vor dem Rathaus

Teilen

Der neugestaltete Außenbereich vor dem Rathaus sorgt für ein tolles Ambiente. © OST

Die Einweihung des Jetzendorfer Bürgerparks soll nach den Sommerferien erfolgen.

Jetzendorf – So schön war der Außenbereich vor dem alten und neuen Jetzendorfer Rathaus noch nie: In nur wenigen Monaten ist hier ein kleiner Bürgerpark entstanden, der mit zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Verweilen einlädt.

Es ist eine Meisterleistung des Rohrbacher Garten- und Landschaftsbauers Stefan Arndt, der auf einer Fläche von 785 Quadratmetern diesen kleinen Park mit Wasserbecken geschaffen hat. Die Wege sind mit alten Granitsteinen aus der Region gepflastert und auch sonst findet man hier keine Industriebegrünung.

Bürgerpark in Jetzendorf: Neue Idylle vor dem Rathaus

„Ich habe hier bewusst keine Produkte aus China verwendet“, war von Arndt zu erfahren, der auch bienen- und insektenfreundliche Stauden sowie hitzeverträgliche Gleditschien gepflanzt hat. Auch auf Felsenbirnen und drei verschiedene Apfelsorten (Spalierobst) müssen die Bürgerparkbesucher nicht verzichten. Vor dem alten Rathaus wurde sogar ein alter Weinstock gepflanzt.

Treffpunkt und Bühne

Eine große Holzterrasse kann künftig nicht nur als Bühne, sondern auch als Treffpunkt genutzt werden. Möglich wurde der Park durch den Abriss der alten Post, die nur wenige Meter von den beiden Rathäusern entfernt stand. So konnte der Zugang zum neuen Rathaus barrierefrei gestaltet werden.

Dadurch konnten auch mehr Parkplätze geschaffen und das Klima in der Ortsmitte verbessert werden. Im überdachten Bereich zwischen altem und neuem Rathaus können künftig auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden, denn der neu geschaffene Bürgerpark bietet auf drei Ebenen die Möglichkeit zum Zuschauen und Zuhören. Erfreulich an diesem Erholungsraum ist auch, dass sich die Kosten mit 300 000 Euro in Grenzen gehalten haben.

Bürgermeister Manfred Betzin will den Park nach den Sommerferien einweihen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

JOSEF OSTERMAIR