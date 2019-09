Seehofer-Auftritt: Jetzendorfer CSU ärgert sich 

Die CSUler aus Jetzendorf waren beim Auftritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Festzelt der Eglersrieder Schützen zwar mit mehreren Tischen vertreten, aber auf den gedeckten Tischen in der ersten Reihe fehlten die Jetzendorfer, ganz im Gegensatz zu den Veranstaltungen in den Vorjahren. Wie kam das?

Jetzendorf – Wie von Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin zu erfahren war, habe sich die Jetzendorfer CSU um Ministerpräsident Markus Söder als Festredner für Puch bemüht, habe dabei aber erfahren müssen, dass der Dachauer Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath schon Horst Seehofer für den Auftritt reserviert habe. So gab es Stimmen im Zelt, die Seidenath vorauseilenden Gehorsam vorwarfen. Die CSU Jetzendorf habe sich wegen Seidenaths Alleingang aus der Mitveranstalter-Rolle zurückgezogen, so Betzin. Daraufhin ist der CSU-Ortsverband Hilgertshausen mit Franz-Josef Karchhammer an der Spitze als Mitveranstalter eingestiegen.

Georg Häuserer, der Vorsitzende der Eglersrieder Schützen, bedauert es, dass es zu einem Zwist zwischen dem hinter hier für den CSU-Ortsverband Indersdorf tätig gewordenen Kreisvorsitzenden MdL Seidenath und den Christsozialen aus Jetzendorf gekommen ist. Sein Verein aber wolle sich nicht in die Festredner-Frage einmischen.

Bisher sind immer die CSU-Ortsverbände von Indersdorf und Jetzendorf gemeinsam als Veranstalter aufgetreten, weil durch das Festzelt die Gemeindegrenze Indersdorf-Jetzendorf, die zugleich die Landkreisgrenze Dachau-Pfaffenhofen ist, läuft. Das nächste Oldtimer-Fest findet ja erst wieder in zwei Jahren statt. Bis dahin hofft man, dass der Zwist in der Veranstalter-Frage der CSU ausgeräumt ist.