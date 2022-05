Schuhplattln bevor sie Laufen lernen ‒ Stimmungsvoller Heimatabend zum Trachtlerjubiläum

Teilen

Die jüngsten Jetzendorfer Trachtler begeisterten mit dem Sautanz und einem Schuhplattler. © Ostermair

Zum Jetzendorfer Trachtlerjubiläum hat es einen stimmungsvollen Heimatabend gegeben. Der Nachwuchs war begeistert.

Kemmoden – Was wäre unser schönes Bayernland, wenn es keine Trachtenvereine gäbe? Diese Frage wird sich jeder stellen, der den Heimatabend des Gebirgs- und Volkstrachtenverein Oberilmtaler Jetzendorf anlässlich dessen 75-jährigen Bestehens in der Huber-Halle von Kemmoden besucht hat. Dort kam so richtig zum Ausdruck, dass Heimattreue und Verbundenheit zur Tracht das Höchste für jeden Trachtler ist.

Die Bembegga Musi, die schon 1951 Festkapelle der Jetzendorfer Trachtler war, spielte zünftig auf. Der 3. Vorsitzende Jürgen Lachner freute sich, dass auch Ehrenvorsitzender Franz Kellerer und Ehrenmitglied Franz Off beim Jubiläum nicht fehlten. Bürgermeister Manfred Betzin, der selbst ein Trachtler ist, lobte besonders das Engagement des Vorsitzenden Hermann Edelmann, der viele Stunden ehrenamtliche Arbeit in die Veranstaltung gesteckt habe.

Abwechslungsreiches Programm des Heimatabends beim Jetzendorfer Trachtlerjubiläum

Die „Kühnhauser Klappstia“ mit Martha Pfündl, Elisabeth Schadl und Franziska Schadl (v.l.) hatten bei den Oberilmtalern einen starken Auftritt. © Ostermair

Durch das abwechslungsreiche Programm des Heimatabends führte der Sohn des Vorsitzenden, Tommi Edelmann. Er gab an, das Schuhplatteln schon beherrscht zu haben, bevor er richtig laufen konnte. Dass die Trachtlerinnen und Trachtler nach eineinhalb Jahren Coronapause auf Volkstanz und Plattler brennen, war nicht zu übersehen.

Den Auftakt auf der großen Bühne bildete der Auftritt der Oberilmtaler Trachtler-Jugend mit dem Volkstanz „De schee Maria“ und dem in Trachtlerkreisen sehr bekannten Haushammer Plattler. Dass es auf der Bühne noch bunter wurde, dafür sorgte die Ilmtaler aus Pfaffenhofen, die sich mit zwei verschiedenen Trachten präsentierten, nämlich in der Miesbacher und in der Holledauer Tracht, und die Kreuzpolka aufführten.

Anschließend ernteten die Jetzendorfer Trachtler-Kinder und die Jugend des Vereins mit dem Sautanz und dem Schuhplattler „D‘ Lahn“ donnernden Beifall. Da war nicht zu übersehen, dass schon die vierjährige Romy Riedmair mit ihrem Vater Wolfgang auf den Zehenspitzen tanzte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Jetzendorfer Trachtlerjubiläum: Viel Akrobatik beim „Schwinger“

Der Marschierboarische war wiederum ein Tanz, den die Pfaffenhofener Trachtler aufs Parkett brachten. Riesenbeifall erntete der „Schwinger“, mit dem die Jugend des Jubiläumvereins erfreute. Diesen Tanz mit viel Akrobatik haben die Jetzendorfer Trachtler von ihren Freunden vom Trachtenverein Sonntag aus dem großen Walsertal erlernt.

Eine absolute Bereicherung für den Heimatabend war der Auftritt der Gruppe „Kühnhauser Klappstia“. Hier handelt es sich um drei junge Mädchen, die schon seit vielen Jahren den Oberilmtalern verbunden sind und mittlerweile durch Auftritte im Bayerischen Fernsehen in der Sendung „Brettlspitzen“ bekannt sind. Dieses Trio besang zunächst den typischen Grantler, den eigenen Allerwertesten und ein Haushaltsmittel, das vieles kann, aber keine Schwangerschaft verhüten.

Bei einem Publikumstest führte das Trio auch ein afrikanisches Volkslied aufgeführt – allerdings sogar für einen Urbayer verständlich. In bayerischer Mundart wandte sich das Trio der Liebe zu und gestand, von Kopf bis Fuß verliebt zu sein. Das abschließende „Hörst as net“ von Hubert von Goisern machte die Trachtler dann noch ein wenig nachdenklich.

Mit einem besonderen Geschenk, einem Ferkel, gratulierten die Goaßlschnalzer aus Pfaffenhofen zum Jubiläum der Jetzendorfer Trachtler. Die Goaßlschnalzer begaben sich dann in die Zeit der Fuhrleute, als die Goaßl noch ein wichtiges Werkzeug war.

Weiter im interessanten Programm ging es mit der Jetzendorfer Jugend, die mit dem Chiemgauer Dreher und dem Schnackler viel Beifall vom Publikum erntete. Auch der Bankerltanz der Jugend und die von den Pfaffenhofenern aufgeführte Krebspolka kam bestens beim Publikum an.

Goaßlschnalzer lassen’s krachen beim Jetzendorfer Trachtlerjubiläum

Ein Höhepunkt jagte den nächsten auf der Bühne der Hubert-Halle von Kemmoden, hier zeigen die Trachtler aus Jetzendorf einen Schuhplattler. © Ostermair

Die Pfaffenhofener Trachtler tanzten zusammen mit den „Birkenstoanern“ aus Grasheim, die sogar die Kurpfälzer Tracht zeigten. Zur Steigerung der Stimmung trug auch der von der Jetzendorfer Jugend aufgeführte Bankerltanz bei, bevor die Pfaffenhofener Trachtler einen niederboarischen Landler draufsetzten.

Donnernden Beifall gab’s auch für den „Zwoasteirer“ und den „Dreisteirer“ der Jetzendorfer Jugend, bevor es die Goaßlschnalzer aus Pfaffenhofen nochmal so richtig krachen ließen. Für eine Überraschung, nämlich den „Hoizhacker“, sorgten die älteren Aktiven der Jetzendorfer Trachtler nach zehn Jahren Pause.

Das war der Schlusspunkt der Darbietungen dieses tollen Heimatabends, bevor die Bembegga Musikanten die Bayernhymne anstimmten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.