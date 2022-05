Jetzendorf erhöht die Kita-Gebühren leicht

Teilen

Nur einen Katzensprung vom Kinderhaus Regenbogen entfernt, sollen zwei Krippengruppen in Wohncontainern betreut werden. © ost

Jetzendorf – Der Gemeinderat von Jetzendorf hat sich mit der Anpassung der Kinderbetreuungsgebühren für Kindergarten und Kinderkrippe befasst und dabei ab 1. September eine Gebührenerhöhung um fünf Prozent beschlossen. Bürgermeister Manfred Betzin erklärte dem Gemeindeparlament, dass diese Anhebung absolut notwendig sei, weil man jetzt schon bei einem Defizit von 4200 Euro pro Kind angekommen sei.

VON JOSEF OSTERMAIR

Im Zuge der allgemeinen Kostensteigerungen könne sich, ohne zu reagieren, das Defizit auf bis zu 5800 Euro erhöhen, und das könne nicht im Sinne der Gemeinde sein. Mit der beschlossenen fünfprozentigen Anhebung sei man noch weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Einrichtungen in anderen Gemeinden.

Je nach Buchungszeit macht die Gebührenerhöhung monatlich mindestens acht Euro sowohl im Kindergarten als auch in der Kinderkrippe aus. Höchstenfalls müssen Eltern bei einer Betreuungszeit von neun bis zehn Stunden mit einer Gebührenerhöhung im Kindergarten um 11 Euro und in der Kinderkrippe um 13 Euro rechnen.

Auf die Frage von Stefan Gottschalk (Lampertshauser Liste), wie sehr sich die Kosten der Kinderbetreuung in den vergangenen zehn Jahren erhöht haben, wusste Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier (Parteiunabhängige) schnell die Antwort: „Es war eine Verdoppelung.“ Und es sei auch kein Ende in Sicht.

Nur die jüngste Gemeinderätin, Emely Rumpf (Grüne), hat die beschlossene Gebührenerhöhung für die Eltern nicht mitgetragen. Weil der Kindergarten Spatzennest und das Kinderhaus Regenbogen voll belegt sind, ist die Gemeinde gezwungen, unweit vom Kinderhaus ab September zwei Krippengruppen mit einem Kostenaufwand von rund 200 000 Euro in einer Container-Anlage zu versorgen, die derzeit aufgebaut wird.

Die Not an Betreuungsplätzen etwas lindern soll auch der beschlossene Naturkindergarten im Ortsteil Lindhof. Für diese Einrichtung, die ab September in Betrieb gehen soll, hat der Jetzendorfer Gemeinderat in der gleichen Sitzung eine Nutzungsänderung von einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle und einem Gartenhaus in einen Naturkindergarten mit Schutzräumen einstimmig beschlossen. Hier fallen zunächst keine größeren baulichen Umbaukosten an.