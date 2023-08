Am „Nationalfeiertag“ ist in Jetzendorf Stimmung Trumpf

Neu beim Frautag: Die Aperol-Spritz-Bar fand bei den Besuchern großen Zuspruch. © ost

Der größte eintägige Jahrmarkt Bayerns, der Frautag, lockte an Mariä Himmelfahrt knapp 20 000 Besucher nach Jetzendorf.

Jetzendorf – Schon um 7 Uhr morgens kamen die ersten Festgäste zum Weißwurstfrühstück. Zu einem Zeitpunkt also, zu dem die Händler und Fieranten aus ganz Deutschland ihre Stände noch gar nicht geöffnet hatten. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Frautag, der 1713 als religiöses Fest entstand, immer mehr zum Volksfest wurde. Dennoch gab es einen feierlichen Festgottesdienst, den der Chor und die Bläser aus Petershausen musikalisch gestalteten. Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin spricht vom Jetzendorfer Nationalfeiertag, wenn es um den Frautag geht.

Die Feierlichkeiten begannen bereits am Vorabend, wo 3000 Besucher den großen Flohmarkt des TSV Jetzendorf stürmten. Damit bessern die Sportler nicht nur mit dem Verkauf gut erhaltener, gebrauchter Sachen, sondern auch mittels der Bewirtung der Flohmarktbesucher ihre Kasse auf. Nur wenige Meter daneben hatte der Postwirt seinen Biergarten geöffnet, wo die „Roadrunners“ für super Stimmung sorgten und die Kinder ihren Spaß am Kinderkarussell und beim Pfeilewerfen hatten.

Der Flohmarkt selbst ließ keine Wünsche offen. Das Angebot der zu Marktschreiern werdenden Sportler reichte von Haushaltswaren, Kleidung, Fahrrädern und Autositzen bis hin zu Büchern, Bildern und Schmuck. Sogar eine eigene Elektroabteilung hatte der TSV mit den Sachspenden der Bürger eingerichtet.

Am Vorabend des Frautags öffnete nach alter Tradition auch die beliebte Weinlaube der Tennisler, die nach kurzer Zeit ebenfalls brechend voll war.

Die Krüge hoch: Bei den Einheimischen gilt der Frautag als Nationalfeiertag

Den größten Besucheransturm am Frautag erlebte der Buchberger-Biergarten, der für seine guten Schweinswürstl und den Nierenbraten zum Mittagessen bekannt ist. Aber auch im Öttl-Hof an der Hauptstraße, beim Postwirt und im Landgasthof Ottilinger war die Hölle lost. Selbst in der Aichacher Straße, vor der Sparkasse, hatte Metzger Häuserer eine Vielzahl von Biertischgarnituren aufgestellt, die sehr begehrt waren, weil auch dort Live-Musik zu hören war. Für die Masskrüge schleppenden Bedienungen bedeutete der Tag überall: Schwerstarbeit!

Ganz neu auf dem Frautag war heuer die von Robert, Lenzi und Nina Faßl sowie von Celine Pfaffenschmidt betriebene Aperol-Spritz-Bar, die vom feiernden Volk sehr gut angenommen wurde.

Vom Campus im Gamperl-Haus wurden die vielen Kinder am Nachmittag zum Bogenschießen eingeladen.

An den Marktständen wurden wie gewohnt Messeneuheiten wie „Das blaue Wunder“, ein Reinigungsmittel, besonders strapazierfähige Hosenträger und ein „unschlagbares Wundpflaster“ angepriesen.

Im Blickfeld der Kinder standen natürlich die vielen Spielzeugstände, und wenn da die Eltern nicht immer mitmachten, flossen auch mal Tränen.

Die ganze Indersdorfer Straße beherrschten Inder mit einer Vielzahl von Kleider-, Leder- und Schmuckständen. Ein Blickfang war das Fertigen von Hopfenkränzen, das Bäuerinnen aus Au zeigten. Der alteingesessene Landtechnik-Betrieb Greppmeier beeindruckte vor seiner neuen Werkstätte mit einer Ausstellung von Traktoren und Pflügen sowie weiteren land- und forstwirtschaftlichen Geräten sowie Rasenmähern.

Der Frautag-Abend gehörte wieder mal der Jugend, die in die gut besuchte Disco am Maibaum strömte. Für die heißen Rhythmen dort konnten sich aber auch einige Ältere begeistern.

