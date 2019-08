Nationalfeiertag in Jetzendorf

Frautag in Jetzendorf

An Mariä Himmelfahrt war der Jetzendorfer Frautag-Markt trotz kurzer Regenschauer am Nachmittag Rummelplatz für rund 15 000 Besucher aus nah und fern. Weitere 3000 Gäste waren schon am Vorabend zum traditionellen Nachtflohmarkt der Turnerinnen und Turner des TSV Jetzendorf in den brechend vollen Beck-Hof gekommen. An der Hauptstraße in Höhe der Abzweigung in Richtung Indersdorf kam es zu Verkehrsproblemen.