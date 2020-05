„Kommunalunternehmen ist Gold wert“

Nächstes Jahr will die Gemeindeverwaltung ins neue Jetzendorfer Rathaus einziehen – der Bau schreitet gut voran. Durch das Kommunalunternehmen ist es zu einer Kostenminderung gekommen.

Jetzendorf –Beim Neubau des Jetzendorfer Rathauses geht es zügig voran. Das nahm Bürgermeister Manfred Betzin zum Anlass, bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates auf das in erster Linie wegen dem Rathausbau geschaffene Kommunalunternehmen der Gemeinde Jetzendorf einzugehen.

Es hätten schon mehrere Gewerksvergaben stattgefunden, und hier sei es erfreulicherweise durch Verhandlungen mit den am Bau beteiligten Unternehmen nach derzeitigem Stand zu einer Kostenminderung von netto 40 000 Euro gekommen. Gerade im Bereich Sanitär habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt. „Die Nachverhandlungen haben sich gelohnt. Die Gründung eines Kommunalunternehmens war Gold wert, so sind wir nämlich nicht in der Vergabepflicht“, freute sich Betzin. Sein Ziel ist es, die Gesamtkosten für den Rathausbau bei 3 Millionen Euro zu halten.

Neben Sanitär sind schon die Bereiche Heizung, Lüftung und Kälte vergeben. Die nächsten Gewerke, die zur Vergabe anstehen, sind Elektro, Zimmerei und Spenglerarbeiten. „Ich hoffe, dass es hier keine kostenmäßigen Ausreißer mehr gibt“, sagte der Bürgermeister.

Mit dem 2018 geschaffenen Kommunalunternehmen arbeitet man auch bei der notwendigen, sehr umfangreichen Schulhaussanierung. Weil man in der Turnhalle Wassereinbrüche feststellen konnte, soll schon während der Pfingstferien mit der notwendigen Flachdachsanierung begonnen werden.

Die neue Schulhausheizung mit Hackschnitzelversorgung soll bis September in Betrieb gehen. Dazu seien noch Umbauarbeiten im Heizraum der Schule erforderlich. Die umfangreichen Arbeiten im Bereich Sanitär und Dämmung sowie der Austausch der Fenster und Türen im Schulhaus könne durchaus noch bis 2021 geschoben werden.

Im Gegensatz zur Schule bringt es laut Betzin beim Rathausbau keine finanziellen Vorteile, verschiedene anstehende Arbeiten länger hinauszuschieben. Ins neue Rathaus will die Gemeindeverwaltung im Sommer 2021, spätestens im Herbst 2021 einziehen.

