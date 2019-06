Jetzendorfer Gemeinderat beschließt Heizungserneuerung in der Grundschule

Mit einem einstimmig gefassten Beschluss hat sich der Gemeinderat von Jetzendorf von der Ölheizung in der Grundschule verabschiedet, die ja mit hohem Kostenaufwand saniert werden soll. In der Sitzung am Dienstagabend war man sich einig, ein Zeichen Richtung Biomasse setzen zu wollen.

Wie Bürgermeister Manfred Betzin erklärte, sei Öl zwar die billigste Lösung zur Heizungserneuerung, „aber günstig ist nicht gleich gut“. Die Gemeinde habe hier Vorbildfunktion. Wie das auf die Energieversorgung mit Hackschnitzel erarbeitete Konzept zeigt, sei das Ganze bei einer Laufzeit von 20 Jahren auch wirtschaftlich.

Betzin sprach sich für die Versorgung durch die Biogas Oberstark GmbH aus. Auf 20 Jahre ausgelegt, würden sich mit einer Hackschnitzelheizung rund 1,1 Millionen Euro Kosten ergeben. Würde die Gemeinde die Beheizung mit Hackschnitzel selbst in die Hand nehmen, müsste man mit ähnlich hohen Kosten rechnen. Ein Eigenbetrieb berge aber viele Risiken, die dann die Kosten schnell nach oben treiben, denn da müsste die Gemeinde ein Nahwärmenetz schaffen.

Entsprechend der beschlossenen Vorgehensweise werden das notwendige Gebäude, die Heiztechnik und die Wärmezuführung durch die Firma aus dem nahen Oberstark errichtet und betrieben. Übergangspunkt der Wärme ist an der Heizstation im Schulhaus, die als letzter Teil zur Anlage des Betreibers gehört. Die Gemeinde hat das Grundstück bereitzustellen.

Nach Prüfung mehrerer Alternativen sah das Gremium eine Fläche an der Straße zum Wertstoffhof in Höhe des Lorenz-Wagner-Stadions als geeignet an. Die Betriebssicherheit soll über eine Ölheizung, die im Falle einer Störung automatisch geschaltet wird, erfolgen. Ans Nahwärmenetz können neben dem Schulhaus weitere Gebäude, auch Wohngebäude, angeschlossen werden. Sobald im Kindergarten Spatzennest eine größere Reparatur ansteht, müsse man auch an den Anschluss dieser Kita denken, so Betzin. Das sei vom Betreiber berücksichtigt und entsprechende Reserven würden bei der Raumplanung berücksichtigt.

Die ökologische Nachhaltigkeit ist bei dieser großen Investition für den Gemeinderat von großer Bedeutung. Wie der Bürgermeister ausführte, haben Erdgas und Erdöl einen Primärenergiewert von 1,1. Bei Holzhackgut betrage dieser Wert 0,1. Durch die vorgesehene Hackschnitzelheizung können jährlich rund 45 000 Liter Heizöl eingespart werden, was einer Einsparung von 143 Tonnen CO2 entspreche.

Als besonderen Vorteil mit dem externen Betreiber sieht der Gemeinderat, dass sich für alle Tätigkeiten zum laufenden Betrieb der Hackschnitzelheizung die Biogas Oberstark GmbH zu kümmern hat. Die Gemeinde ist mit Tätigkeiten wie Brennstoffeinkauf, Verwaltung der Anlage, Qualitätskontrolle der Hackschnitzel, Brennstoffanliegerung und Zuführung, Wartung, Instandhaltung und Pflege nicht befasst und hat hierfür keinen Aufwand. Außerdem habe diese Firma Erfahrung im Bau und Betrieb von Wärmenetzen. So wurden bereits viele Häuser in Thalmannsdorf an die Anlage in Oberstark angeschlossen. Die Hackschnitzeltrocknung erfolge durch Biogas-Abwärme im Sommer.

Auch regionale Wertschöpfung durch Hackschnitzel von Forstwirten aus der Umgebung von Jetzendorf wird vom Gemeinderat als Plus gesehen.

Die Untersuchungen hätten ergeben, dass ein Heizbetrieb mittels Pellets teurer käme. „Da hätten wir auch nur begrenzte Lagerkapazität und wir würden nicht wissen, ob wir sibirische Lärche verheizen“, erklärte Bürgermeister Manfred Betzin.

In der Diskussion um mögliche Brennstoffe erklärte Jochen Lojewski (CSU): „Es wäre ein gewagter Schritt, wenn wir uns in Richtung fossiler Brennstoffe bewegen würden, noch dazu wo wir einen Anbieter für Hackschnitzel direkt vor der Nase haben.“

Josef Sedlmeier (Parteiunabhängige) meinte, dass man auf dem zu bauenden Gebäude für die Hackschnitzelheizung auch Photovoltaik anbringen sollte. Das müsse laut Simon Fottner (Parteiunabhängige) in dem noch zu schließenden Wärmeversorungsvertrag mit Biogas Oberstark GmbH, deren Geschäftsführer Roland Reil auf der Zuhörerbank saß, noch festgelegt werden.