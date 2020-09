Die Jetzendorfer Grundschule hat eine neue Rektorin

Die Grundschule Jetzendorf hat eine neue Rektorin. Ulrike Schmucker folgt auf Notburga Sieber, die in den Ruhestand gehen durfte.

Jetzendorf – Die 100 Schüler an der Grundschule Jetzendorf haben mit Ulrike Schmucker eine neue Schulleiterin. Sie folgt auf Rektorin Notburga Sieber, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen durfte (wir berichteten).

Schmucker war lange Jahre Lehrerin an der Grundschule Mühlried und an dieser Schule zuletzt drei Jahre Konrektorin. Offiziell hat sie ihren Dienst an der Grundschule in Jetzendorf ja schon im August aufgenommen, doch Schüler-Kontakt hatte die neue Schul-Chefin erst beim Eintreffen der Abc-Schützen.

Da gestand sie ein, ebenso wie die neuen Erstklässler noch Nervösität an ihrem neuen Arbeitsplatz zu verspüren und sagte im selben Atemzug: „Ich bin gespannt auf die Aufgabe als Schulleiterin und freue mich auf die Arbeit mit diesen Kindern.“

Schmucker wird neben ihrer speziellen Schulleiter-Tätigkeit auch die Klasse 1a unterrichten. Das Kollegium bereitete ihr einen ebenso herzlichen Empfang wie die Vertreter der Gemeinde mit Bürgermeister Manfred Betzin an der Spitze.