Große Trauer in Jetzendorf um Turnvater Hans Winklmair

Große Trauer um Hans Winklmair: Der bekannte Jetzendorfer ist nach längerer Krankheit, aber dennoch schnell und unerwartet im Alter von 81 Jahren verstorben. Winklmair war über viele Jahrzehnte der Turnvater im TSV Jetzendorf, wo man ihn 1999 zum Ehrenmitglied ernannte.

Jetzendorf – Einen großen Bekanntheitsgrad erreichte er auch als Musiker bei den Jetzendorfer Hinterhofmusikanten, wo er die Tuba blies und Bassgitarre spielte. Hier war Winklmair der Gaudibursch bei unvergesslichen Shows. Ob als Indianer, Bulldogfahrer bei „Resi i hol di mitm Traktor ab“ oder als „Fensterstock-Hias“, der Hans war die große Stimmungskanone in der von Ewe Ziegert geleiteten Band, der er bis Ende der 80er Jahre angehörte und mit der er ganz Europa zu Gastspielen bereiste und mehrmals sogar in Amerika begeisterte.

Mit dem Musizieren hat er 1960 bei der Band „Schirokko“ begonnen, und bevor er mit den Hinterhofmusikanten die großen Erfolge feierte, hat er auch einige Jahre bei „Jonny Werner“ gespielt. So begleitete ihn die Musik 35 Jahre lang.

Der „Draxler“, so nannte man Winklmair aufgrund seines Hausnamens, ist auch untrennbar mit den Erfolgen der Jetzendorfer Turner verbunden. Als junger Mensch gehörte er schon zu den besten Turnern im Verein, später machte er sich in 40-jähriger Übungsleitertätigkeit um den Sport in Jetzendorf verdient. Drei- bis viermal pro Woche war er zum Trainieren „seiner“ Buben in der Turnhalle anzutreffen.

Winklmair hat wie kein anderer die Turner-Hochburg Jetzendorf aufgebaut, was die Gemeinde schon 2001 mit einer vom damaligen Bürgermeister Richard Schnell unterschriebenen Dankurkunde würdigte. 2007 verlieh man ihm die Silberne Bürgermedaille.

Die Verbundenheit zum Turnsport und zur Musik hielt bis in die letzten Wochen seines Lebens an. So besuchten ihn „seine“ Buam aus der Turnabteilung noch wenige Wochen vor seinem Tod und übergaben ihm ein Fotoalbum, mit dem Dank für eine wunderschöne Zeit mit Hans Winklmair.

Seine Frau Zenzi, mit der er 52 Jahre gut verheiratet war, und sein Sohn Hans machte ihm auch im hohen Alter noch eine große Freude, indem sie ihm vor ein paar Jahren zu Weihnachten eine Drehorgel schenkten. Da war der Hans dann in seinem Element, wenn er auf Feierlichkeiten den Menschen Freude bereiten konnte. Große Freude hatte er an seinen Enkeln Mathilda und Johannes, und auch Schwiegertochter Birgit hatte er ins Herz geschlossen.

Der Sterberosenkranz findet am Dienstag, 23. April, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Jetzendorf statt. Am Mittwoch, 24. April, um 14 Uhr ist der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung im Kirchenfriedhof. ost