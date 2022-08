Jetzendorf hat zu wenig Schulweghelfer

Sie sorgen für Sicherheit: Bürgermeister Manfred Betzin (links) und Verkehrserzieherin Constanze Reger (rechts) begrüßten das Engagement der Frauen und Männer im Schulweghelferdienst. © Ostermair

Der Schulweghelferdienst lief in Jetzendorf viele Jahre problemlos. Doch mittlerweile ist diese Einrichtung auf 18 Frauen und Männer zusammengeschrumpft.

Jetzendorf - Clemens Ellenbrock, bisher Koordinator des Schulweghelferdienstes, und Bürgermeister Manfred Betzin, der, wenn Not am Mann war, auch als Schulweghelfer einsprang, bedauern diese Entwicklung.

Erstmals sogar zwei Eingangsklassen an der Grundschule Jetzendorf

Ellenbrock und Betzin können nicht verstehen, dass heuer, wo die Grundschule Jetzendorf erstmals zwei erste Klassen (32 Schulanfänger) hat, kein Elternteil dieser Schülerinnen und Schüler im Schulweghelferdienst mitarbeitet. Absolutes Verständnis bringt man dagegen den Helfern entgegen, die zum Teil nach über 15 Jahren aus diesem Dienst ausscheiden. Aus beruflichen Gründen müssen sich auch Marion und Clemens Ellenbrock verabschieden, die zusammen über zehn Jahre tätig waren. Dienstälteste Ausscheiderin ist Traudi Lugmayr mit 18 Jahren Schulweghelferdienst.

Neue Koordinatorin ist Nancy Leuthold, die auch schon im fünften Jahr dem Schulweghelfer-Team angehört und hofft, dass bis Schulbeginn noch Väter oder Mütter ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklären.

Bürgermeister Betzin lud all die Helferinnen und Helfer zum traditionellen Jahresessen in den Landgasthof Ottilinger ein und dankte ihnen. Er freute sich auch über den Besuch von Constanze Reger, die Verkehrserzieherin bei der Polizeiinspektion Pfaffenhofen ist und die Ausbildung der Schulweghelfer in Jetzendorf unterstützt.

