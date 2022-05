Jetzendorfer Bürgermeister Manfred Betzin sauer auf Staatsregierung: „Gemeinden werden im Stich gelassen“

Einstimmig hat der Jetzendorfer Gemeinderat am vergangenen Dienstagabend den Gemeindehaushalt mit einem Gesamtvolumen von 17,27 Millionen Euro verabschiedet. Das ist ein neuer Rekord in der Gemeinde Jetzendorf. Die Ursache: außergewöhnlich hohe Investitionen in diesem Jahr.

Jetzendorf – Zum Ausgleich des Haushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Millionen Euro Kredit erforderlich. Auch die hohen Rücklagen der vergangenen Jahre werden weitgehend verbraucht.

Die 3 Millionen Kreditaufnahmen können den Bürgermeister nicht erschrecken. „Wir haben in den letzten Jahren hohe Rücklagen aufbauen können, Geld schafft aber keine bleibenden Werte“, so Betzin, der es für wesentlich sinnvoller erachtet, mit vertretbarem Schuldenmaß kräftig zu investieren.

Jetzendorf hat ein neues Rathaus gebaut und auch in die derzeit laufende Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle „stecken wir über 3 Millionen Euro“, so Betzin. Hinzu komme, dass stark in Straßenerneuerungen, Kanal, Trinkwasserleitungen und Straßenbeleuchtung investiert werde. Im Bereich Kinderbetreuung müsse man mit deutlich steigenden Kosten rechnen.

Sorgen bereitet Betzin die Kinderbetreuung und die Ganztagesbetreuung an der Grundschule, die ab 2026 greifen soll. So mache „der Freistaat und der Bund die Kommunen kaputt. Wir Gemeinden werden da gehörig im Stich gelassen und ich glaube nicht, dass sich da vor der Landtagswahl in Bayern noch was tut“, betonte er.

Zum Haushaltsabgleich ist vom Verwaltungshaushalt (8,20 Millionen Euro) in den Vermögenshaushalt (9,07 Millionen Euro) eine Zuführung von lediglich 151 680 Euro möglich.

Weil aus der Rücklage über 2,6 Millionen Euro entnommen werden, bleiben nur noch 241 000 Euro übrig.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 1045 Euro. Erfreulich aus der Sicht von Kämmerer Klaus Burgstaller ist heuer der Grunderwerbssteueranteil, „der von 43 500 Euro auf 80 000 Euro steigen wird“.

Der Kämmerer befürchtet, dass die Betriebskosten bei Strom deutlich steigen werden. Mit der ausgewiesenen Bautechnikerstelle und dem Besetzen der vakanten Stellen im Rathaus könne man laut Bürgermeister auch nicht mit Kosteneinsparungen beim Personal rechnen. Auch die Digitalisierung bringe dauerhafte Kosten für die Gemeindeverwaltung.

Der Gemeinderat bediente sich der Steuerschraube: Während der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B gleich bei 300 v.H. bleibt, wird die Gewerbesteuer leicht auf 310 v.H. angehoben. Das sei laut Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos) lediglich eine Anpassung auf den Nivellierungssatz und mehr eine Vorsichtsmaßnahme. Hätte man darauf verzichtet, würde die Gemeinde Gefahr laufen, Mittelkürzungen bei öffentlichen Zuschüssen hinnehmen zu müssen. Kämmerer Klaus Burgstaller wies darauf hin, dass die Anpassung der Gewerbesteuer auf den Nivellierungs-Satz sicherstelle, dass es so bei der Gewährung von Schlüsselzuweisungen auch keine Nachteile für die Gemeinde geben würde.

Kämmerer Burgstaller musste den Haushaltsplan nochmal ändern, den der Finanzausschuss im Ende April einstimmig abgesegnet hatte. Nachträglich eingearbeitet wurde die Kostensteigerung von 80 000 Euro für die Straßenbeleuchtung an der Mittleren Prielstraße, die mit 220 000 Euro zu Buche schlägt. Für Kulturveranstaltungen sind nun 10 000 Euro im Gemeindehaushalt vorgesehen. Durch ein Missverständnis war diese Summe in der ursprünglichen Fassung des Haushalts nicht berücksichtigt.

Bist dato liegen vom Zweckverband Jugendarbeit keine Angaben über die erforderliche Zuweisung zum Erlebnis-Kindergarten Schafflerhof vor, der heuer in Betrieb gehen soll. Hier hat die Verwaltung nun basierend auf den Planwerten zum Kindergarten „Spatzennest“ einen Zuweisungsbetrag von 35 000 Euro berechnet und im Haushalt vorgesehen.

Die Ausstattung der Krippengruppe im Übergangscontainer beim Kinderhaus „Regenbogen“ erforderte auch eine Korrektur: Entgegen der ursprünglichen Planungen ergibt sich nun ein Ausstattungsbedarf von 50 000 Euro, daher wurde bei dieser Haushaltsstelle der Ansatz auf 232 500 Euro geändert.

