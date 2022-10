Gut besuchte Jungbürgerversammlung: „Wir sind für die Zukunft gewappnet!“

Über die vielen Jungbürger freute sich Bürgermeister Manfred Betzin (stehend). © ost

Bürgermeister Manfred Betzin war hoch erfreut: Über 70 Besucher kamen zur Jungbürgerversammlung in Jetzendorf.

Jetzendorf – Mit mehr als 70 Besuchern fand die Jungbürgerversammlung im Sitzungssaal des neuen Rathauses überraschend großen Zuspruch. Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos) und die Gemeinderatsmitglieder Tobias Furtmayr (CSU), Emily Rumpf (Grüne) und Stefan Gottschalk (Lampertshauser Bürgerliste) hatten eingeladen. Ebenfalls Rede und Antwort stand Olaf Schräder, Sozialpädagoge beim Zweckverband Jugendarbeit.

Die Gemeinde Jetzendorf ist Mitglied des Zweckverbandes und möchte nach den Worten des Bürgermeisters „mit Hilfe des Fachpersonals und der Expertise des Zweckverbandes die Jugendarbeit weiter ausbauen und verbessern“.

Nach einem kurzen Input über die letztmalige Jungbürgerversammlung im Jahr 2017 sowie einem Abriss von aktuellen Themen in der Gemeinde, nahm das Thema „Jugendraum“ in einem offenen und regen Austausch einen breiten Raum ein.

Eins wurde dabei klar: Viele haben ein großes Interesse an einem Jugendtreff. Zudem meldeten sich sehr viele, um die Gemeinde in der Planung und in der Umsetzungsphase zu unterstützen. Olaf Schräder berichtete von den Erfahrungen mit Jugendräumen und beschrieb verschiedene Vorgaben, welche bei der Realisierung eines Jugendtreffpunktes zu beachten seien.

Von der Beleuchtung dunkler Straßen, über einen Skate-und Dirtpark bis zum Getränkeautomaten waren viele bunte Wünsche und Ideen bei den Wortmeldungen der Zwölf- bis 20-Jährigen dabei.

Nach rund zwei Stunden ging ein interessanter, unkomplizierter Austausch zu Ende. Gemeinsam wollen Jugendliche und Gemeinde Projekte umsetzen. Die Teilnehmer einigten sich auf einen gesonderten Termin zum Thema „Jugendtreff“.

Fazit des Bürgermeisters: „Der Abend war ein voller Erfolg und soll nun jährlich stattfinden, auch wenn alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Verwaltung auch das ganze Jahr über ein offenes Ohr für die Belange der Jetzendorfer Jugend haben. Ich muss das Engagement von über 70 jungen Leute bewundern, das zeigt, dass wir für die Zukunft gewappnet sind.“

