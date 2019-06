Die Rettung für Menschen in Not

Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche und einem Festakt im Gasthof Ottilinger feierte die Nachbarschaftshilfe Jetzendorf ihr 30-jähriges Bestehen.

Jetzendorf– Beim Gottesdienst in der blumengeschmückten Kirche stand die Pastoralreferentin im Pfarrverband, Regine Hauzenberger, vor dem Altar. Sie hatte bei dieser Jubelfeier Mehrfachfunktion: Weil der Organist wegen Urlaub fehlte, holte sie ihre Querflöte heraus und stimmte die Kirchenlieder an, zu denen die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe aus voller Brust mitsangen.

Hauzenberger betonte in ihrer Predigt, dass es Menschen aus der Pfarrei waren, die sich vor 30 Jahren auf den Weg gemacht haben, um anderen zu helfen und in der Not nicht allein zu lassen.

Bei der anschließenden Feier ergriff Johanna Korn das Wort. Sie war 20 Jahre Vorsitzende und wurde nun vom neuen Führungskreis zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Von den engagierten Menschen, die 1989 diese segensreiche Einrichtung gegründet haben, lebt neben Korn nur noch Johanna Horner. Beide haben ihre Nachfolgerinnen mit Blumen geehrt. Korn berichtete über das Geschehen in drei Jahrzehnten und erwähnte, dass der damalige Pfarrer Theo Spreng und Baronin Teresita von Freyberg die Gründer der Nachbarschaftshilfe waren. Große Unterstützung habe man über Jahre vom ebenfalls schon verstorbenen Hans Hauf vom Caritas-Kreisverband in Pfaffenhofen erfahren.

Dem neuen Führungskreis, der Korn nach 20 Jahren nun ablöste, gehören Martina Goldbrunner, Martina Genes, Gisela Schwarzfischer, Gerda Huber und Christina Dhom sowie als einziger Mann Erich Schwarzfischer an.

Zum Jubiläum hat man eine Broschüre herausgebracht, die mit den Worten „Ehrenamtliches Engagement mit Herz – Helfen ohne Zwang“ überschrieben ist. Hier werden die neun Bereiche aufgezeigt, in denen die Nachbarschaftshilfe tätig ist und über die Korn ausführlich berichtete. So gibt es den Kinderpark in der alten Post, wo auch die offene Spielgruppe, die ein Treffpunkt für alle Mütter und Väter mit Kindern ist, untergebracht ist. Vier- bis sechsmal im Jahr wird auch zum Kinderbasteln eingeladen.

Sehr geschätzt werde von den Eltern auch der Kinder-Kleiderbasar, der immer im Frühjahr und im Herbst in der Schulturnhalle stattfindet. Das Generationstreffen, das ein Brückenschlag zwischen Jung und Alt sein soll, werde ebenfalls gut angenommen.

Einmal im Monat findet das Treffen der Pflegenden statt, die hier Gedanken austauschen, Kraft schöpfen und Gleichgesinnte kennenlernen können. Auch die Bücherzelle wird von der Nachbarschaftshilfe betreut, ebenso der Seniorentreff, besser bekannt als Kaffeekranzl, im Pfarrheim.

Neu im Programm ist der Einkaufsdienst in Zusammenarbeit mit dem Jetzendorfer Edeka-Markt. Die dort zusammengestellten Einkaufskisten werden von der Nachbarschaftshilfe innerhalb von 48 Stunden an Leute ausgeliefert, die ihre Einkäufe oft krankheitsbedingt nicht erledigen können.

Man hat auch vor, für mobilitätseingeschränkte Personen gelegentlich einen Fahrdienst einzurichten. Nicht zu verwechseln mit Kranken-, Patienten- oder Behindertentransporten, die von den Krankenkassen übernommen werden.

Noch im Aufbau sei die Unterstützung durch Jugendliche (ab 14 Jahren), die sich zum Babysitten, Rasenmähen oder Blumengießen und für kleinere Putzarbeiten melden können. Für das neue Leihgroßeltern-Projekt sucht man weitere Interessenten. Haushalt führen, putzen oder Kinderbetreuung im großen Stil sei bei diesem Projekt allerdings nicht gemeint.

Wo es notwendig ist und die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen nicht ausreicht, vermittelt man professionelle Hilfe. Dass man im Laufe der Jahre sogar schon mit Heizmaterial geholfen hat und auch einem Alkoholiker mit Hilfe der Nachbarschaftshilfe das Leben erleichtert wurde, stellte Korn mit Beispielen dar.

Anna Helmke von der Caritas machte kein Hehl daraus, dass sie bei anderen Nachbarschaftshilfen in der Region Jetzendorf schön öfter als Vorbild dargestellt habe.

Stolz auf diese Einrichtung in seiner Gemeinde ist natürlich auch Bürgermeister Manfred Betzin, der an die Schatzmeisterin der Nachbarschaftshilfe, Gerda Huber, einen Scheck überreichte. Heri Demmelmeir sorgte anschließend auf seinem Akkordeon für musikalische Unterhaltung. Josef Ostermair