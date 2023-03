Jetzendorf nimmt Abschied von Franz Off

Im Beisein einer großen Schar von Trauergästen vollzog Pater Tison (links) die Urnenbestattung von Franz Off. © Ostermair

Eine Trauerschar begleitet den langjährigen zweiten Bürgermeister auf seinem letzten Weg . Die Redner würdigen die Leistungen von Franz Off, der bei einem Unfall ums Leben kam.

Jetzendorf – Eine überaus große Trauergemeinde nahm am Donnerstagnachmittag auf dem Jetzendorfer Kirchenfriedhof Abschied von Franz Off, der im Alter von 82 Jahren bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte (wir haben berichtet).

Off war zwölf Jahre lang Gemeinderat und 24 Jahre lang zweiter Bürgermeister. Dass der Parteiunabhängige ein Macher und Kümmerer war und sich im Laufe der Jahre für viele Projekte, die der Allgemeinheit dienen, eingesetzt hat, betonte während des Seelengottesdienstes Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin. Er nahm in einer rührenden Trauerrede auch namens der mehr als ein Dutzend anwesenden Vereine Abschied, die teils mit ihren Fahnen vertreten waren.

Die Gemeinde hat Offs Engagement in der Gemeinde schon 2014 mit der Verleihung der Goldenen Bürgermedaille gewürdigt. Das Engagement des Verstorbenen reichte nach den Worten Betzins von Brauchtum, Feuerwehr und Sport bis hin zu Gartenpflege, Naturschutz und Gewässerpflege als passionierter Angler. So habe es fast keinen Verein in der Gemeinde gegeben, in dem Off nicht anpackte. Sein Tod bedeute einen großen Verlust für die Gemeinde Jetzendorf. Jetzendorfs Ehrenbürger und Altbürgermeister Richard Schnell las beim Seelengottesdienst in der überfüllten Pfarrkirche die Fürbitten für Off, mit dem er als Bürgermeister 24 Jahre harmonisch zusammenarbeitete. In einem von Pater Tison verlesenen Brief der Angehörigen des Verstorbenen wurde aufgezeigt, dass Franz Off auch ein Familienmensch war.