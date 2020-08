Jetzendorfer Projekt für eine naturnahe Gemeinde

In Jetzendorf soll auf rund 5000 Quadratmetern eine Honig- und Insektenweide entstehen. Die Fläche hat bisher Landwirt Hubert Pfab als Ausgleichsfläche genutzt.

Jetzendorf – Während die neu im Gemeinderat eingezogenen Grünen mit Vehemenz ein Netzwerk Natur und die Bestellung eines Umweltreferenten fordern (wir berichteten), können Bürgermeister Manfred Betzin (CSU) und sein Stellvertreter Leonhard Sedlmeier (Parteiunabhängige) schon erste Erfolge hinsichtlich der Gestaltung Jetzendorfs hin zu einer naturnahen Gemeinde vermelden. Auf einem gemeindeeigenen Grundstück, das bisher der Landwirt Hubert Pfab aus Stachusried als Ausgleichsfläche für die von seinem Betrieb geforderten Flächenstilllegungen nutzte, soll auf rund 5000 Quadratmetern eine Honig-und Insektenweide entstehen.

Über das gute Einvernehmen mit dem Landwirt freuten sich die beiden Gemeinde-Chefs natürlich mächtig. Das Grundstück nahe der Bischof-Buchberger-Straße ist derzeit eine einfache Brache, auf der jährlich gemulcht wird. Im Spätherbst soll diese Fläche nun umgebrochen werden, damit spätestens im April/Mai 2021 die Aussaat der ein- und mehrjährigen Blühmischungen erfolgen kann.

„Bedingt durch die Veränderung des Klimas und unserer Agrarlandschaft wird es zunehmend wichtiger, unseren Insekten und dem heimischen Wild Rückzugsmöglichkeiten anzubieten. Nicht zuletzt der Wunsch von Naherholung im Grünen lockt stetig mehr Menschen in die Natur. Umso wichtiger ist es, dass ein ausgewogenes Angebot in Form von Blühstreifen und Wildäcker angelegt wird“, erklärte zweiter Bürgermeister Sedlmeier, der nach Gesprächen mit dem Pächter Hubert Pfab dieses Umweltprojekt ins Leben gerufen hat. Der von Pfab und dessen Frau Brigitte in Stachusried betriebene Bauernhof sei schließlich Natur und Umwelt sehr verbunden. Das bezeuge der kleine Hofladen mit viel Floristik.

Von Pfab war zu erfahren, dass auf der Fläche am Ortsrand von Jetzendorf-Süd hochwertiges Saatgut verwendet werde. Kornblume, Ringelblume, Klatschmohn, Koriander, Steinklee, Schafgarbe, Weißklee, Spitzwegerich und Luzerne sowie Sonnenblumen und Fenchel dürfen da nicht fehlen. Insgesamt kommen 28 verschiedene Kräutersorten zur Aussaat.

Bürgermeister Betzin erklärte, dass man mit diesem Umweltprojekt auch die vielen landwirtschaftlich genutzten Felder schonen wolle. Ebenso wie Sedlmeier kommt er zu dem Schluss, dass es für die erholungssuchenden Bürger genügend Flur- und Feldwege zum Wandern, Spielen und für das Hundetraining gibt. Die Gemeinde habe sich, damit die Spaziergänger nicht quer durch die Wiesen laufen, dazu entschieden, auf dem Feldweg in der Verlängerung der Bischof-Buchberger-Straße einen Gehweg frei zu mähen. Hubert Pfab stimmte auch zu, dass in der Verlängerung des Feldweges am Rande der ebenfalls von ihm bewirtschafteten Wiese der Gehweg bis zum Flurweg der von der Indersdorer Straße her kommt, frei gemäht wird. „Mehr kann man nicht tun“, sagte Bürgermeister Betzin. Jetzt liege es am Bürger, landwirtschaftlich genutzte Flächen zu schonen.

