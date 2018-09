Gaudi bis spät in die Nacht

Fünf Stunden Programm, Zuschauer, die sich vor Lachen nicht mehr einkriegen – das Jetzendorfer Bauernballett hat sein 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Kemmoden– Die Stimmung im vollbesetzten Wirtsstadel von Kemmoden: kaum zu toppen. Nach dem fast fünfstündigen Programm gab’s für das Bauernballett nur Applaus, Applaus, Applaus. Lob und Anerkennung gab es auch von Pfaffenhofens Landrat Martin Wolf, Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin und Altbürgermeister Richard Schnell.

Die Gruppe, die aus dem Jetzendorfer Trachtenverein Oberilmtaler entstanden war, bot Darbietungen am laufenden Band. Zuerst erfreuten die Jetzendorfer Trachtler mit Plattler und Volkstänzen wie Boarische, die Sternpolka oder die „sche Marie“. Auch die Pfaffenhofener Goaßlschnalzer gaben sich die Ehre. Als „Hopfadeife“ setzte sich der Humorist Rainer Burg in Szene, der mit seiner Ziach das Publikum schnell zum Mitsingen und Schunkeln brachte.

Maßgeblichen Anteil an der Superstimmung im Stadel hatten zweifelsohne die „Plattler-Bixn“ aus dem Schrobenhausener Land. Diese sieben feschen Damen in ihren knallengen Plattler-Lederhosen begeisterten mit einer tollen Show und im Laufe des Abends auch mit mehreren zum Teil akrobatischen Auftritten.

Die Stimmung auf den Höhepunkt aber brachten die Mitglieder des Bauernballetts selbst: Das ging schon los mit den Witzen, mit denen Markus Spennesberger durchs Programm führte. Unnachahmlich zeigte sich Mixl Demmelmair als Schaffner der Linie 8, die bekanntlich ratternd durch die Stadt fährt. Die deftigen Sprüche und bösen Anreden gefielen dem Publikum sehr.

Donnernden Beifall gab es auch für die „zwoa dumma Deife“ (Bernd Rupp und Franz Zanker) die ihren Lebenslauf gesanglich zum Besten gaben. Der Wirtshaus-Stammtisch des Bauernballetts thematisierte bayerische Lebensart. Bis diese „Stammtischler“ auf Betriebstemperatur kamen, dauerte es lange, nur beim Trinken waren sie schnell – klar, dass sich da auch die Zunge der Urbayern löste. Sie derbleckten vor allem die Weibersleut.

Je später der Abend, umso mehr prägte modernere Musik das Geschehen auf der Bühne. Die Plattler-Bixn bedienten sich des Repertoires von Andreas Gabalier, und das Männer-Ballet machte eine Riesengaudi mit verrückten Instrumenten.

Es gab keinen Moment, in dem Langeweile aufkam. Nachdem der Gemeindechef von den „Plattler-Bixn“ zum Walzertanzen auf die Bühne geholt wurde, musste zum Finale Altbürgermeister Richard Schnell fürs Bauernballett dran glauben: Der mit einer Sense ausgestattete Boandlkramer, Teufel und Engel holten ihn an die Himmelspforte. Nach langwierigen Verhandlungen mit Petrus stellte sich schließlich heraus, dass Schnell durch einen Fehler in den himmlischen Aufzeichnungen viel zu früh abberufen wurde und der Altbürgermeister mindestens noch 30 Jahre zu leben hat. So durfte Schnell wie einst der Münchner im Himmel wieder zurück in sein geliebtes Jetzendorf.

Nach lang anhaltendem Beifall war die gemeinsam mit dem Publikum gesungene Bayernhymne der offizielle feierliche Schlusspunkt zu dieser 20-Jahr-Feier. Die Gäste genossen die Gemütlichkeit, das Fest endete erst weit nach Mitternacht.

ost