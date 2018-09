Kosten bis zu 3,4 Millionen Euro

Um sich ein Bild vom Umfang und den Kosten der Instandsetzung der Grundschule Jetzendorf machen zu können, hat der Gemeinderat Fachleute zu Rate geholt.

Jetzendorf – Die Ingenieure Martin Regler und Wolfgang Schwegler haben schon in der Juni-Sitzung die Erkenntnisse aus der Erhebung der technischen Anlagen an der Schule in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär präsentiert sowie einen ausgearbeiteten Maßnahmenplan zur Behebung der festgestellten Mängel vorgestellt.

Regler und Schwegler ermittelten bei einer Lösung mit Ölheizung Kosten in Höhe von 1,75 Millionen Euro. Will die Gemeinde dagegen auf Biomasse umsteigen, müssen ohne Bauwerk 2,07 Millionen Euro hingeblättert werden.

In der jüngsten Gemeinderassitzung war die Pfaffenhofener Architektin Rita Obereisenbuchner zu Gast im Gemeinderat. Sie zeigte auf, dass für die Instandhaltung von Schule und Turnhalle mit Folgekosen zur Wiederherstellung der haustechnisch erneuerten Sanitärräume, Technik und Flur im Untergeschoss 223 810 Euro aufzuwenden sind. Die Sanierung des Turnhallen-Fachdachs schlage mit knapp 109 000 Euro zu Buche, und der erforderliche Fensteraustausch auf der Westseite, der Fassadenanstrich und die notwendigen neuen Eingangstüren kosten 215 500 Euro.

Die Instandsetzung des derzeit als Privatwohnung genutzten Lehrerwohnhauses im Obergeschoss verursache weitere Kosten in Höhe von 113 000 Euro. Die Instandsetzung des Musikraums wird mit 166 000 Euro beziffert. Unvorhergesehenes und weitere Reparaturen sind in der Kostenschätzung von der Architektin mit knapp 60 000 Euro berücksichtigt. Die Baunebenkosten werden in dem für Obereisenbuchner zuständigen Bereich mit fast 158 000 Euro angegeben.

Will die Gemeinde auf eine Hackschnitzelanlage umsteigen, müsste zunächst ein Heizhaus geschaffen werden, das ohne Grundstück weitere 280 800 Euro verschlingt. So kommen für den Bereich, für den die Pfaffenhofener Architektin Obereisenbuchner verantwortlich ist, Gesamtkosten in Höhe von fast 1,33 Millionen Euro zusammen.

Rechnet man dann noch die von Regler und Schwegler vorgesehene Mängelbeseitigung in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär hinzu, müsste die Gemeinde Jetzendorf samt Heizschnitzelheizung rund 3,4 Millionen Euro bereitstellen, um Schule und Turnhalle komplett instandzusetzen.

Die Architektin wies darauf hin, dass es sich beim Schulgebäude aus architektonischer Sicht um ein Gebäude auf dem Stand der 80er Jahre handelt, da bei der damaligen Erweiterung auch der Altbestand entsprechend aufbereitet wurde. Gemeinderat Jochen Lojewski (CSU) fiel auf, dass trotz der enormen Kosten auch künftig nur ein WC in dem großen Gebäude barrierefrei zu erreichen wäre. „Wenn das ganze Haus barrierefrei sein sollte, dann wären wir bei fünfmal höheren Kosten“, erklärte Bürgermeister Manfred Betzin (CSU).

Bevor die Gemeinde einen zweistelligen Millionenbetrag für eine Generalsanierung ausgibt, will sie aber wissen, wie sich die Schullandschaft entwickelt. „Es ist nicht auszuschließen, dass es dieses große Bauwerk in einigen Jahren gar nicht mehr gibt“, so der Bürgermeister. Daher wollen Bürgermeister und Gemeinderat entsprechend einer Prioritätenliste Zug um Zug die von den Fachleuten vorgeschlagenen Instandsetzungsarbeiten angehen.

ost