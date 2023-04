Jetzendorfer Gemeinderat verabschiedet 16,5-Millionen-Euro-Haushalt - Viele Investitionen stehen an

In die Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle hat die Gemeinde 1,18 Millionen Euro investiert. © ost

Der Jetzendorfer Gemeinderat verabschiedet 16,5-Millionen-Euro-Haushalt. Noch steht die Gemeinde gut da, Bürgermeister und Kämmerer blicken dennoch besorgt in die Zukunft.

Jetzendorf – Einstimmig hat der Gemeinderat von Jetzendorf am Dienstagabend den Haushalt für 2023 beschlossen. Er weist ein Gesamtvolumen von 16,5 Millionen Euro auf.

9,84 Millionen entfallen auf den Verwaltungshaushalt und 6,66 Millionen Euro werden im Vermögenshaushalt umgewälzt. Nicht zu übersehen ist in diesem Zahlenwerk von Kämmerer Klaus Burgstaller das hohe Gewerbesteueraufkommen von 3,9 Millionen Euro, das Jetzendorf hohe Investitionen erlaubt.

Hohe Einnahmen über die Gewerbesteuer ermöglichen viele Investitionen

Mit 3,9 Millionen Euro fällt heuer die Gewerbesteuer in der 3173 Einwohner zählenden Gemeinde im Vergleich zu gleich großen Gemeinden hoch aus. Im vergangenen Jahr waren es noch 4,1 Millionen Euro. Den Hauptteil zu dieser Einnahmequelle trägt der größte Arbeitgeber im Ort, der Sportschuhhersteller Lowa bei.

Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos) hat mit der Feststellung „unsere Finanzlage ist gut und geregelt“, nicht übertrieben, wenn man sieht, welch große Investitionen mit den Einnahmen der Gemeinde ermöglicht werden und trotzdem zum Beginn dieses Jahres noch 4,56 Millionen Euro in der Gemeindekasse lagerten.

Eine Million Euro für Schul- und Hallensanierung

Allein eine Million Euro hat Jetzendorf in die nun fast abgeschlossene Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle gesteckt und auch der Straßenbau in der Schulstraße und der Mittleren Prielstraße schlägt mit 1,18 Millionen Euro zu Buche.

Weitere 292 000 Euro werden in die Außenanlagen des neuen Rathauses investiert und knapp 120 000 Euro fallen noch für das Feuerwehrhaus in Hirschenhausen an.

Nicht unerhebliche Ausgaben verursacht auch der Wasserleitungsbau in der Mittleren Prielstraße (351 000 Euro) und der Kanalbau in der Schul- und Mittleren Prielstraße (278 500 Euro). Fest steht auch schon, dass die Leerrohrverlegung für den Breitbandausbau in diesen beiden Straßen 133 500 Euro verschlingt und auch die neuen Straßenlampen knapp 100 000 Euro kosten.

Für den Glasfaser-Anschluss im Rathaus und in der Schule muss die Gemeinde 106 000 Euro ausgeben. Einen großen Brocken (830 000 Euro) bedeutet auch ein Grundstückserwerb zur Sicherung des Schulstandorts.

113 300 Euro werden im Haushalt für die Beladung und den hydraulischen Rettungssatz im bereits bestellten Löschfahrzeug für die Jetzendorfer Feuerwehr bereitgestellt. Aufbau und Fahrgestell für dieses Feuerwehrfahrzeug (487 500 Euro) wird erst 2024 kassenwirksam.

Da tut es gut, dass heuer noch 660 800 Euro durch den Verkauf von Grundstücken und 125 000 Euro FAG-Fördermittel für die Schulstraße und 110 000 Investitionspauschale in die Gemeindekasse fließen.

Bürgermeister und Kämmerer blicken besorgt in die Zukunft

Was die Zukunftsaufgaben der Gemeinde angeht, sind weder der Kämmerer noch der Bürgermeister optimistisch. Vor allem die steigende Kreisumlage sehen beide als große Herausforderung. Selbst wenn es bei 45 Prozentpunkten bei der Kreisumlage bleibt, muss Jetzendorf heuer knapp 2,28 Millionen Euro beisteuern und 2024 sogar knapp 2,90 Millionen Euro.

„Sollte die Kreisumlage bei 50 Prozent ankommen würde das für uns 300 000 Euro mehr bedeuten. Da ist es dann fraglich, ob wir unseren Haushalt noch ausgleichen könnten“, gibt Burgstaller zu bedenken. „Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger“, sagte Bürgermeister Betzin.

Er kritisiert, dass „acht Millionen im Kreishalt eigentlich staatliche Aufgaben“ wären. Die Aufgabenverteilung gehe leider „immer mehr nach unten“, so Betzin.

Die Gesamt-Steuereinnahmen würden auch in Jetzendorf ab dem nächsten Jahr deutlich nach unten gehen. Heuer kommt Jetzendorf noch auf Gesamt-Steuereinnahmen von knapp 7,17 Millionen Euro, für 2025 sollen es laut Kämmerer nur noch 6,19 Millionen Euro sein.

Personalkostensteigen stark an

Was die auf fast 3,18 Millionen Euro angestiegenen Personalkosten der Gemeinde angeht, ist Bürgermeister Betzin natürlich nicht glücklich. Er stellt sich die Frage, wie lange Gemeinden die ständig steigenden Personalkosten für die Kindergärten tragen können. Hier wäre es seiner Meinung nach „höchste Zeit, dass sich Land und Bund in der Verantwortung sehen“.

Kein Darlehen nötig, aber Rücklagen in Millionenhöhe werden entnommen

Noch aber plant Jetzendorf ohne Darlehensausfnahme. Heuer werden allerdings 3,63 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen, die dann auf 690 000 Euro zurückgeht.

Ungewiss ist es für den Kämmerer, ob ab 2025 bei den Grundsteuer-Einnahmen nachgesteuert werden müsse. Selbst die Gemeinde habe Einspruch gegen den neuen Grundsteuerbescheid ab 2025 einlegen müssen. Betzin nannte die neuen Besteuerungsgrundlagen „eine Trickkiste, mit der man den Schwarzen Peter auf die Gemeinden abwälzen will“.

Noch mehr ärgert ihn, dass man noch nicht weiß, was finanziell mit Einführung der Ganztagesbetreuung für Grundschüler ab 2026 auf die Kommunen zukommt. „Man muss da gar nicht schwarzmalen“, so der Gemeindechef. Denn er weiß, dass die Erweiterung des Kinderhauses Regenbogen eine weitere Herausforderung für die Zukunft ist. Neben diesem großen Kinderhaus laufen auch noch das Spatzennest und der Naturkindergarten über die Gemeindekasse.