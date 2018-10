Wildschützen gar nicht wild

Woher kommt eigentlich der Name Wildschützen? Dieser Frage widmeten sich die Jetzendorfer Wildschützen und ihre Gäste am vergangenen Sonntag. Denn da wurde das 50-jährige Bestehen des Schützenvereins groß gefeiert. Wie es zum Vereinsnamen kam, bleibt im Dunkeln. Fest steht nur: Wild waren die Wildschützen nie.

Jetzendorf – Zusammen mit dem Patenverein Glück auf Eglersried und nahzu allen Vereinen in der Gemeinde feierten die Jetzendorfer Wildschützen ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum. Sogar der örtliche Frauenbund marschierte mit seinem Banner beim Festzug mit.

Obwohl beim Fest Details über die Vereinsgeschichte zu erfahren waren, ist nach 50 Jahren nicht mehr feststellbar, wie der Vereinsnamen Wildschützen entstand. Ob es die wilden 68er im Gründungsjahr 1968 waren, wie es Pfarrvikar Florian Regner in seiner Festpredigt augenzwinkernd in den Raum stellte, oder doch auf Wilderei verwiesen werden sollte, was so manche Begebenheiten in den Anfangsjahren eher vermuten ließen – keiner weiß es.

Beim Festgottesdienst in der vollbesetzten Pfarrkirche, den Bläser feierlich umrahmten, stellte Pfarrvikar Florian Regner aber klar, dass dieser Verein nie revolutionäre Ziele hatte. Es sei auf jeden Fall mutig gewesen, die Wildschützen zu gründen, weil es zur damaligen Zeit ja schon vier Schützenvereine in und um Jetzendorf gab. Rückblickend könne man sagen, dass die Vereinsgründung in einer Zeit, in der das Traditionelle eher kritisch gesehen worden sei, die richtige Entscheidung war, weil trotz Höhen und Tiefen der Blick nach vorne nie verloren ging. Der Verein habe Prioritäten gesetzt. Wichtig sei vor allem die Basis der gemeinsamen Werte.

Mit der Blaskapelle Petershausen und den vielen Fahnen marschierte man von der Kirche zum Ottilinger-Saal, wo der Festakt gefeiert wurde. Im vollbesetzten Saal kam Schützenmeisterin Barbara Rupp zu Wort. Sie betonte, froh über das gute Verhältnis zu sein, das die Wildschützen sowohl in Richtung Vereinswirt als auch zu allen anderen Schützenvereinen in Jetzendorf pflegen.

Der 136 Mitglieder zählende Jubelverein, dem 53 Frauen angehören, lasse sich nicht zum „Weiberverein“ abstempeln, nur weil schon seit vielen Jahren eine Dame an der Spitze des Schützenmeisteramtes steht. Rupp listete die Vielzahl von Aktivitäten auf, die jung und alt zugute kommen, was vor allem die Vertreter des Schützengaues Dachau, Ehrengauschützenmeister Hans Dallmair und 2. Gauschützenmeister Willi Lamm, beeindruckte.

Lob für das Miteinander spendete auch Bürgermeister Manfred Betzin, der ja selbst Mitglied ist. Er sprach von einer starken Truppe, die sich zu 100 Prozent dem Ehrenamt verschrieben habe und hervorragende Jugendarbeit leiste. Dass die Gemeinde den 50. Geburtstag des Vereins mit einer 500 Euro-Spende unterstützt, wurde von der Festversammlung natürlich mit donnerndem Beifall bedacht.

Der ehemalige Schützenmeister Rudi Breitsameter verstand es, mit einer Bildpräsentation humorvoll die Vereinshistorie darzustellen. Für besonderes Schmunzeln sorgte dabei das Gründungsprotokoll, das seinerzeit auf einem Sinalco-Block einer Bedienung niedergeschrieben wurde.

Die Wildschützen sind von der ersten Stunde an Mitglied im Schützengau Dachau gewesen. Der Schießbetrieb wurde mit einem billigen Knick-Kipp-Gewehr aufgenommen, und mit den Unfallverhütungsvorschriften hat man es damals auch nicht ganz so ernst genommen, so dass schon mal ein Schuss am Kopf des damaligen Schützenmeisters Otto Kremmel vorbeistreifte.

Geselligkeit ist in diesem Verein von der ersten Stunde an groß geschrieben worden. Weil es im Zusammenhang mit der Organisation des Gründungsfestes natürlich viel Arbeit für Vereinschefin Rupp gab, dankte ihr Stellvertreter Erwin Höpfl mit einem großen Strauß Blumen, und auch über den Ehrenteller des Schützengaues Dachau sowie einer tollen Jubiläumsscheibe vom Patenverein durfte sie sich freuen.

Josef Ostermair