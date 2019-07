Jetzendorfer will mit Aufzuchtstation Aussterben der Rebhühner verhindern

Wer mit offenen Augen durch die Fluren geht, dem fällt auch auf den Flächen von Baron Sebastian von Freyberg auf, dass es kaum mehr Rebhühner gibt. Dem möchte der Betriebsleiter der Jetzendorfer Gutsverwaltung, Thomas Wenger jetzt mit einer besonderen Aktion entgegenwirken.

Zusammen mit Toni Schuster, der einen Brutapparat für Geflügel besitzt, und dem Jäger Andi Päsler, der für das Teilrevier Volkersdorf zuständig ist, hat sich Wenger erfolgreich an der Aufzucht von Rebhühnern versucht. Toni Schuster, der bisher schon für Wachteln sorgte, bestellte übers Internet Rebhuhn-Eier aus Berlin. Aus den 30 Eiern sind nach 24 Tagen 17 kleine Rebhühner geschlüpft und 15 haben es geschafft, zu überleben. „Das ist eine gute Quote!“, freute sich Wenger, dem Schuster das flugfreudige Federvieh übergab. Die Rebhühner sollen sich bis zum Spätherbst in einer Voliere auf das Leben in freier Natur vorbereiten.

Wenger ist davon überzeugt, dass das Aussterben des Rebhuhns im Zusammenhang mit dem Insektensterben steht, weil den Rebhühnern einfach die Nahrung fehlt. „Denn wo gibt es schon noch Ameisenhaufen?“, bedauert der Förster. Für seine mit Technik ausgebrüteten Rebhühner züchtete er Mehlwürmer und sorgte mit einer Mischung aus Brennesseln und gekochtem Ei für die ersten Mahlzeiten.

Wichtig ist Wenger, dass auch der Pächter der großen landwirtschaftlichen Flächen des Barons, Peter Großmann-Neuhäusler aus Pasenbach, den Rebhühnern entgegenkommt. „Er nimmt Rücksicht beim Mulchen“, so Wenger. Er ist davon überzeugt, dass nur mit einem Miteinander Verbesserungen für die Natur erreicht werden können.

Zum Füttern der jungen Rebhühner hat sich Wengers zehnjähriger Sohn Max angeboten. Er ist einer von sieben Kindern der Familie Wenger, die im Forsthaus von einem kleinen Naturparadies umgeben lebt.

Andi Päsler hat im Zusammenwirken mit verschiedenen Landwirten bereits Biotopstreifen angelegt, was wiederum auch den Rebhühnern zugutekommen soll. Solche und ähnliche Maßnahmen würden Unterschlupf vor Beutegreifen wie Habicht oder Fuchs bieten. Selbstverständlich werde die Jägerschaft mehrere Jahre auf die Bejagung von Rebhühnern verzichten. Dass das nicht immer so war, weil die Natur noch intakt war, konnte Wenger den alten Abschussbüchern von Karl von Feyberg entnehmen: Vor rund 100 Jahren seien bei Treibjagden in Jetzendorf oft bis zu 280 Rebhühner geschossen worden.