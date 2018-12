Bürgermeister über EU-Förderprogramm: „Unerträgliche Steuerverschwendung“

Schon einmal gab es in der Gemeinde Jetzendorf harsche Kritik am Leader-Förderprogramm der EU. Jetzt legt Bürgermeister Betzin nach: Das Programm sei „unerträgliche Steuerverschwendung“. Und er zieht Konsequenzen.

Jetzendorf– Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin legt mit dem Ende des Jahres 2018 sein Mandat im Steuerkreis Leader nieder. Betzin kritisiert das EU-Förderprogamm Leader als „Bürokratie-Monster“. Vor zwei Jahren hatte er angeprangert, dass ein Wanderweg in Jetzendorf mit den EU-Geldern doppelt so teuer komme als ohne.

Vor dem Jetzendorfer Gemeinderat stellte Betzin, der dem Lenkungsausschuss der LAG (Leader Aktionsgruppe) Pfaffenhofen angehört, nun klar, dass sich die Gemeinde Jetzendorf an keiner weiteren Leader-Periode beteiligen werde. Der Grund für den Schlussstrich: Aufgrund der Vorgaben, zu einem gewissen Zeitpunkt mindestens eine Summe X der Fördergelder (Steuermittel) ausgegeben zu haben, wurden die Projekte nicht priorisiert, sondern man habe nur nach dem Motto gehandelt „First com, first serve“: möglichst schnell viel der Fördergelder ausgegeben.

„Das Steuerorgan der LAG hätte eigentlich die Aufgabe, unter all den eingereichten Projekten die wichtigsten für den Landkreis und die Bürger herauszufinden und nur an diese auch die Fördergelder zu verteilen“, sagte Betzin. Doch aufgrund der mangelhaften Unterstützung beziehungsweise der bürokratischen Vorgaben sei der Steuerkreis nie in der Lage gewesen, dieser Aufgabe wirklich gerecht zu werden. „Ein Steuerkreis, der nur durchwinken kann und dazu verdammt ist, möglichst schnell, möglichst viel der Fördergelder zu verbrauchen, entspricht nicht meinem Arbeitsverständnis und Umgang mit dem Geld unserer Bürger.“

Manfred Betzin weist darauf hin, dass durch die EU und leider im Speziellen durch den Freistaat Bayern eine gute Idee zu einem Bürokratie-Monster geworden sei. „Leader sollte Bürger beteiligen und deren Ideen in der Umsetzung unterstützen“, unterstrich Jetzendorfs Gemeindeoberhaupt. Doch einfache Projekte seien unnötig verteuert worden. Beispiel Wanderweg im November 2016: Der Aufwand an Zeit und Geld, bis alle Planunterlagen den zuständigen Sachbearbeitern am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten genehm seien, sei so hoch, dass es weitaus günstiger käme, das Projekt ohne die EU durchzuziehen. Betzin spricht von unerträglicher Steuerverschwendung. Besonders bedauernswert sei, dass schon 25 Prozent der Fördergelder für Personalkosten aufgewendet werden.

Leider sei der Freistaat Bayern Vorreiter bei einem übertriebenen Bürokratismus und der Geldverschwendung, „da der Freistaat auf die wenigen Vorgaben der EU einen undurchsichtigen und völlig überzogenen Prozess draufgesetzt hat“, sagte der CSU-Mann.

Der Gemeinderat unterstützt Betzin darin, dass sich Jetzendorf von Leader verabschiedet. Betzin habe die Entscheidung auch dem Pfaffenhofener Landrat Martin Wolf unmissverständlich wissen lassen. „Ich kann nur hoffen, dass man sich endlich einmal eines Besseren besinnt und nicht immer mehr unsinnige Bürokratie schafft, um den Menschen etwas vorzugaukeln.“ JOSEF OSTERMAIR