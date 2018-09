In Hirschenhausen ist er eine Institution

Wer ein Projekt in Hirschenhausen plant, der tut gut daran, Josef Grünwald einzubinden. Denn der Kümmerer im Dorfleben packt nicht nur selbst stets mit an, sondern vermag auch andere zu begeistern.

Hirschenhausen – Josef Grünwald, der große Verdienste für das Dorfleben und die Kirche in Hirschenhausen erworben hat, feierte zusammen mit zahlreichen Gratulanten jetzt seinen 85. Geburtstag. Grünwald war viele Jahre der Kümmerer in Hirschenhausen. Dank seines Engagements wurdevieles geschafft.

Der Jubilar war über 45 Jahre lang Kirchenpfleger für die Pfarrkirche Maria Heimsuchung in Hirschenhausen. Wie er dieses Amt ausübte, kann man nicht nur an den Gebäudlichkeiten sehen; er hat es auch geschafft, dass Hirschenhausen mit Pater Lukas Wirth vom Kloster Scheyern einen „eigenen Pfarrer“ hat.

„Wir sind noch ein richtiges Dorf“, erklärte Grünwald mit einem verschmitzten Lächeln und dem Hinweis, dass sowohl der Pfarrer als auch der Wirt ein Dorf ausmachten. Die Wirtin, Grünwalds Nichte Ruth, verwöhnte am Ehrentag die Geburtstagsgäste mit Schmankerln. Seit der Gründung des Schützenvereins Eichenlaub Hirschenhausen, dessen Vorsitzender und Schützenmeister er über 43 Jahre war, gab er in diesem Verein den Ton an. Grünwald machte Hirschenhausen auch zu einem tonangebenden Verein aus schießsportlicher Hinsicht im Schützengau Schrobenhausen.

Der Schießsport ist ihm ans Herz gewachsen, sodass er auch heute noch regelmäßig an den 22 Pflichtterminen an den schmucken Schießstand von Eichenlaub kommt.

Seit über 60 Jahren ist er mit Gattin Maria verheiratet; die große Harmonie in der Familie und die Freude über die beiden Enkel, die auch gute Schützen sind, sind ihm ein wichtiges Lebenselixier. Seit der Jubilar das Schützenmeisteramt abgab, führt es sein gleichnamiger Sohn pflichtbewusst weiter.

Die Grünwalds pflegen auch ihre Freundschaften und treffen sich mindestens einmal im Monat mit ihren Kegelfreunden zu gemeinsamen Unternehmungen, und das hält sie jung. Dass der „Sepp“, wie man Grünwad in Hirschenhausen nennt, sich von ehrenamtlicher Arbeit noch lange nicht verabschiedet hat, war den vielen Gratulanten schnell zu entlocken.

Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und bedankte sich für Grünwalds Einsatz für die Dorfgemeinschaft. Aus seiner Sicht sind solche Persönlichkeiten ein besonderes Glück für den Ort. „Der Sepp ist ein Mensch, der nicht nur redet, sondern anpackt und Verantwortung übernimmt“, so Sedlmeier, mit dem Hinweis dass der rüstige 85-Jährige bei den verschiedensten Projekten im Ort die Bürgerschaft mitreißen konnte. Ein Beweis dafür sei das erfolgreiche Abschneiden von Hirschenhausen im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“.

Nicht umsonst hat die Gemeinde Jetzendorf Grünwald schon vor mehreren Jahren mit der silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet.

Für die Kirchenverwaltung gratulierte Kirchenpfleger Robert Thoma, für die Pfarrgemeinde Maria Hörmann, und für die Schützen taten dies Erich Hösl und Otto Stiglmayr. Den Krieger-und Soldatenverein vertraten bei dieser zünftigen Feier Martin Klas und Andreas Hofmann. Als Abordnung der örtlichen Oldtimerfreunde waren Anton Jofer und Stefan Fuchs gekommen.

In die große Gratulantenschar reihten sich auch der Vorsitzende des TSV Jetzendorf, Klaus Rackerseder, sowie Simon Fottner und Cilli Redl vom Obst- und Gartenbauverein Jetzendorf ein. Pater Lukas konnte urlaubsbedingt nicht anwesend sein, hat aber schon angekündigt, sich eine Nachfeier nicht entgehen zu lassen. Josef Ostermair