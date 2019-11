Drei auf einen Streich

Kommunalwahl 2020/JetzendorfIm 3. Anlauf hat’s bei den Grünen in Jetzendorf geklappt wie am Schnürchen.

Jetzendorf– Die Grünen gründeten innerhalb von drei Stunden einen Ortsverband, wählten einen sechsköpfigen Vorstand und nominierten auch 16 Gemeinderatskandidaten plus zwei Ersatzkandidaten.

Die erste große positive Überraschung war schon die große Resonanz: 22 Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen sowie mehrere Nicht-mitglieder kamen zu dieser Veranstaltung ins Jetzendorfer Tennisheim. Brigitta Winkelmann, Grünen-Sprecherin von Baar-Ebenhausen, übernahm die Versammlungsleitung, und Helmut Schnapp von den Grünen aus Reichertshausen, der die Glückwünsche des Kreisverbandes überbrachte, agierte sozusagen als Geburtshelfer.

Initiator der Gründung aber ist André Klimsch aus dem Jetzendorfer Ortsteil Hirschenhausen, der von den vielen Mitstreitern überwältigt war. Er erklärte, dass es an der Zeit sei, Flagge zu zeigen, „weil in Jetzendorf viel zu wenig für die Natur getan wird“. Es existiere nicht mal ein Konzept, aber mit den Grünen soll der Artenschutz mehr Gewicht bekommen, sagte der 55-jährige City-Manager.

Klimsch wurde mit 20 Stimmen, bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung, zum Grünen-Sprecher gewählt. Zuvor aber wählten die Anwesenden die Grünen-Sprecherin Dr. Birgit Brajdic. Die 47-jährige Mutter von zwei Kindern ist gelernte Hebamme und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU. Sie lebt seit 17 Jahren in Jetzendorf und erklärte, schon immer für grüne Themen geschwärmt zu haben. „Eine bunte Gesellschaft ist mir enorm wichtig“, so Brajdic.

Vervollständigt wird der erste Grünen-Vorstand mit der Schriftführerin Daniela Euringer aus Hirschenhausen und den Beisitzern Kilian Irlinger, Jochen Walz und Helmut Buhn. Schon bei der Wahl des Vorstands zeigte sich wie anschließend auch bei der Nominierung der Gemeinderatskandidaten, große Geschlossenheit. Es gab kaum Nein-Stimmen und auch keinerlei Listenplatzgerangel.

Auf die Wahl eines Bürgermeisterkandidaten verzichtete der neue Ortsverband bewusst. „In sechs Jahren schaut’s da vielleicht anders aus“, sagte Klimsch.

Bei ihrer Vorstellung zeigten die Gemeinderatskandidaten, für was sie sich im Gemeinderat gerne einsetzen würden. Das Thema Klimaschutz wurde dabei am meisten genannt. Aber auch die Themen Wohnen, Verkehr, Mobilität und ein nicht ausreichend großer Wochenmarkt bewegten viele zur Kandidatur.

Ältester Bewerber auf der Liste ist der 76-jährige Hellmuth Buhn, der erklärte: „Auch Alte sollten sich für grüne Themen interessieren!“ Die Jüngsten, die sich im Ortsverband engagieren, sind zwei 19-Jährige, nämlich die beiden Studenten Emily Rumpf und Kilian Irlinger. Der Medizinstudent bekräftigte, dass sich noch viel mehr Junge bei den Grünen engagieren sollten. Bei ihm seien auch Klimaschutz und Bildung ganz wichtige Themen.

Aus der Vorstellungsrunde heraus war zu entnehmen, dass es auch Bewerber gibt, die schon anpacken, um die Umwelt zu pflegen. So berichtete Jochen Walz von seinem Naturgarten und seinem Engagement bei der Pflege der Streuobstbäume im Nachbarort Hilgertshausen.

Auf der im Blockverfahren ermittelten Liste sind viele Berufsbereiche zu finden. Selbstverständlich war für die Versammlung die Nominierung von acht Frauen. Auffällig stark ist der Ortsteil Hirschenhausen mit fünf Kandidaten vertreten. Zunächst vergab man im Blockverfahren die Plätze 1 bis 5, anschließend die Plätze 6 bis 16. Ersatz-Kandidaten sind Cornelia Hartmuth (64, Journalistin) aus Jetzendorf und Daniela Euringer (56, Verwaltungsangestellte aus Hirschenhausen).

Die Liste: 1. Dr. Birgit Brajdic, 47, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Jetzendorf; 2. André Klimsch, 54, Citymanager, Hirschenhausen; 3. Martina Ertelt-Wondalek, 55, Dipl. Sozialpädagogin FH, Priel; 4. Wolfgang Schneider, 58, Diplom-Designer, Jetzendorf; 5. Emily Rumpf, 19, Studentin, Jetzendorf; 6. Jochen Walz, 49, Maschinenbau-Ingenieur, Jetzendorf; 7. Iris Schmidt, 62, Selbstständige, Hirschenhausen; 8. Reinhold Schmidt, 67, Diplom-Mathematiker, Hirschenhausen; 9. Ursula Gross-Dinter, 64, Prof. a.D., Konferenzdolmetscherin, Jetzendorf; 10. Hellmuth Buhn, 76, Rentner, Priel; 11. Dagmar Klimsch, 50, Beamtin, Hirschenhausen; 12. Helmut Euringer, 57, Luftfahrtechnik-Ingenieur, Hirschenhausen; 13. Ilona Buhn, 70, Gymnasiallehrerin a.D., Priel; 14. Martin Gesche, 63, Diplom-Ingenieur, Jetzendorf; 15. Gabi Schmidbauer, 55, Labor-Assistentin, Jetzendorf; 16. Thomas Schaller, 56, Kraftwerksmeister für regenerative Energien, Jetzendorf.

