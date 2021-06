Kontroverse um Maskenpflicht an Schulen

Lockerungen an den Grundschulen

An bayerischen Schulen herrscht Maskenpflicht. Kritisch sieht das Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin - im Gegensatz zum Dachauer Landrat Stefan Löwl.

Jetzendorf – Zumindest Grundschüler müssen nun während des Unterrichts keine Maske mehr tragen. Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin kämpft seit Längerem gegen die Maskenpflicht am Platz in den Schulen. Er wirft „den schlauen Ministerinnen und Ministern“ vor, keinen Einblick in den Schulalltag zu haben. Landrat Stefan Löwl sieht „keine Schäden“ durch die Maskenpflicht.

Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin übt Kritik an der Maskenpflicht an Schulen

„Es ist schon erstaunlich, wenn an manchen Schulen dreimal in der Woche der Krankenwagen kommt“, schreibt Manfred Betzin, Bürgermeister von Jetzendorf, auf dem sozialen Medium Facebook. Betzin hält es für unsinnig, dass die Regierung von Oberbayern darauf besteht, dass Kinder selbst bei einer Inzidenz von 0,8 im Schulunterricht die Maske tragen müssen. Der Landkreis Pfaffenhofen hatte einen Ausnahmeantrag gestellt, der nun abgelehnt wurde. Für Dachaus Landrat Stefan Löwl logisch: „Eine Einzelfalllösung kann ich mir nicht vorstellen, wenn dann eine generelle Lösung.“

Neue Lockerungen: Grundschüler in Bayern müssen keine Masken mehr im Unterricht tragen

Die gibt es ab sofort: Immerhin Bayerns Grundschüler müssen nun keine Masken mehr an ihren Plätzen tragen, wie das Kabinett beschloss.

Darüber ist Alexandra Wolff, Rektorin der Grundschule Petershausen, total erleichtert. Gerade vorige Woche sei die Maskenpflicht bei den hohen Temperaturen eine enorme Herausforderung und Belastung gewesen. „Ohne Maske sieht man jetzt wieder das ganze Gesicht und auch die Mimik, es ist auch nicht so ermüdend.“ Nicht alle Kinder werden die gute Nachricht vielleicht zu Hause erfahren, ein Elternbrief geht auch erst am heutigen Mittwoch raus. Macht nichts, sagt die Schulleiterin. „Dann ist die Überraschung und Freude umso größer.“ Dass beim Herumlaufen im Schulhaus Masken weiterhin Pflicht sind, hält Wolff für unproblematisch. Genau diese Vorgabe habe es auch schon im vorigen Sommer gegeben. „Das ist kein Thema.“ Ihr Fazit: „Eine echte Erleichterung, wir sind so froh.“

Dachauer Landrat Stefan Löwl verteidigt Maskenpflicht

Von Krankenwagen-Einsätzen an Schulen im Landkreis Dachau allerdings weiß Löwl nichts. „Ich kenne bisher keine Fälle, wo wegen des Tragens einer Maske etwas passiert ist.“ Es sei nicht angenehm, so Löwl, „aber bisher sind keine Schäden zu erkennen, außer Unwohlsein und dem schweren Atmen“. Das Argument mit der niedrigen Inzidenz entkräftet der Landrat: „Eine sinkende Inzidenz heißt nicht, dass das Virus weg ist.“ Er verweist auf Israel, wo die Delta-Variante an den Schulen grassiere. Nach Angaben von Medizinern ergebe die Makenpflicht innerhalb von Räumen Sinn.

Mehrheit der Schüler und Eltern: Hohe Akzeptanz der bisherigen Maskenpflicht

Tanja Huber, Leiterin der Realschule Dachau, berichtet von einer hohen Akzeptanz der Schülerinnen und Schüler, die Maske zu tragen. „Wir sind bisher in Hinblick auf Quarantäne- und Infektionsfälle gut gefahren, daher stehen wir hinter dem Hygienekonzept.“ Die Lehrer achten laut der Schulleiterin sehr auf Trage- und Trinkpausen für die Schüler. Natürlich sei es wünschenswert, zur Normalität zurückzukehren, aber in vorsichtigen Schritten. „Die Schüler sind wahnsinnig froh, dass sie in die Schule zurückkehren konnten – dazu half die Maskenpflicht“, sagt Huber. Auch eine breite Mehrheit der Eltern trage die Maskenpflicht gut mit.

Dachauer Landrat Stefan Löwl: Besuch eines Fußballstadions und einer Unterrichtsstunde

nicht miteinander vergleichbar

Natürlich bekomme Landrat Löwl Schreiben von Eltern, die besorgt sind um ihre Kinder, weil sie den halben Tag lang die Maske tragen müssen. „Wir nehmen die Sache ernst und verfolgen das“, so Löwl. Aber zum einen gebe es Argumente für die Maske, zum anderen könne er darüber nicht entscheiden. In den Schreiben werde darauf hingewiesen, dass sich auch zehn Personen treffen dürfen, dass 14 000 Leute ins Stadion dürfen – „aber das kann man nicht vergleichen“. Die Besucher im Fußballstadion müssen – theoretisch – auch eine Maske tragen, die Treffen seien freiwillig, so Löwl: „Diese Personen setzen sich freiwillig dem Risiko aus, sich anzustecken, aber für die Schüler besteht Schulpflicht“.

Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin erhebt starke Vorwürfe gegen Regierung

Betzin vermisst im Schulunterricht Nachvollziehbarkeit, Fairness und Verhältnismäßigkeit. Die Durchsetzung der Maskenpflicht beziehungsweise der Hygienemaßnahmen sei in EM-Stadien kaum möglich – an den Schulen dagegen könne man die Maskenpflicht schon durchsetzen, „weil Schüler ja keine Wähler sind“, so Betzin. „Die Argumente, dass unsere Schülerinnen und Schüler es ja super verkraften und keine Probleme mit der Maske haben, sind wirklich nicht mehr von dieser Welt“. Er warf „den schlauen Ministerinnen und Ministern“ vor, keinen Einblick in den Schulalltag zu haben.

Betzin liege es fern, Hetze zu betreiben, auch sei er nicht generell gegen das Tragen von Masken. Aber momentan habe es für ihn den Anschein, dass die Maskenpflicht an Schulen bis zu den Sommerferien beibehalten werden soll, damit man sie für den Herbst nicht noch mal anordnen müsse. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen fordert Betzin aber endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Die Politik müsse jetzt die Pläne für Herbst und Winter aufzeigen.

Dachauer Landrat Stefan Löwl: Appell, sich weiterhin testen zu lassen

Natürlich kann auch Stefan Löwl die Sorgen der Eltern nachempfinden. „Ich wäre großzügiger, was die Maske, und strenger, was das Testen angeht.“ Wenn ein infizierter Urlaubsrückkehrer auf eine Feier geht, haben wir eine Inzidenz von 40/50!“, so Löwl. Daher appelliert der Landrat an die Menschen, sich weiterhin testen zu lassen. „Jeder, der aus dem Urlaub kommt, und jeder, der auf eine Feier gehen möchte, sollte die Möglichkeit nutzen, sich kostenlos testen zu lassen – zum Schutz für die Gesellschaft und für sich selbst“. „Wir haben eine solidarische Verantwortung – und der Aufwand hält sich in Grenzen.“

