Laufchallenge des TSV Jetzendorf weckt großen Ehrgeiz

Attraktive Preise zu gewinnen

300 eifrige Jetzendorfer sammeln bei der Laufchallenge des TSV Jetzendorf fleißig Kilometer. Es winken viele Preise. Ein Teilnehmer versucht sogar zu betrügen.

Jetzendorf – Die Resonanz und der Ehrgeiz bei der Laufchallenge des TSV Jetzendorf ist großartig, wie die Halbzeitbilanz beweist: An dieser Lauf-, Walk- und Wanderchallenge haben sich in der ersten Maihälfte nicht weniger als 300 Frauen, Männer und Kinder beteiligt und bereits 23 293 Kilometer auf Schusters Rappen zurückgelegt.

In der zweiten Woche konnte die sportliche und vor allem der Gesundheit dienliche Leistung sogar noch gesteigert werden. In der Einzelwertung steigt die Spannung ganz gewaltig. Da sind drei Damen dem TSV-Altkassier und Ehrenmitglied Ludwig Pfleger, der sich mehr als fleißiger Wanderer sieht, dicht auf den Fersen. Pfleger führt zwar noch mit 360,5 Kilometern das Feld an, aber Simone Endres (325,40 Kilometer), Julia Götz (309,37 Kilometer) und Dani Hörmann (303,10 Kilometer) nähern sich ihm mit Riesenschritten. Selbst auf Rang 50 stehen in der Einzelwertung schon 141 Kilometer zu Buche.

Beachtliche Laufleistungen

Ungebrochen groß ist der Ehrgeiz auch in den drei verschiedenen Laufgruppen. Die mit Abstand beste Laufleistung bringen zur Halbzeit die in der Wertungsklasse 3 (11 bis 15 Teilnehmer) gestarteten „Oachebeasauser“, zu denen auch Bürgermeister Manfred Betzin zählt. Bei dieser Gruppe zeigt der Kilometerzähler zur Halbzeit 2650,17 Kilometer an. In der Wertungsklasse 2 (6 bis 10 Teilnehmer) geben die Prieler Renn-Bixn mit 1333,80 Kilometer den Ton an.

„Anfang ranzig is des neie zwanzig“ nennt sich die zweiköpfige Gruppe, die mit 476,81 die Wertungsklasse 1 anführt. Hier nimmt die fünfköpfige Gruppe „Geh ma steil“ mit insgesamt 1126,70 Kilometern den zweiten Platz ein, was einer Leistung pro Teilnehmer von 225,34 Kilometern entspricht.

Laufen auch außerhalb von Jetzendorf möglich

Läuferisch betätigen kann man sich nicht nur im Gemeindegebiet. So sammelten die sehr engagierten „Oachebeasauser“ sogar entlang der Isar Kilometer und konnten zuletzt ihren Vorsprung am Ammersee ausbauen.

„Bis zum Ende dieses tollen Wettbewerbs am Montag, 31. Mai, um 20 Uhr, kann sich da, was die Kilometer betrifft, noch manches tun“, freut sich der 2. Vorsitzende des TSV Jetzendorf, Frank Mießen. Nach wie vor ist es möglich, einzusteigen und mitzumachen. Interessierte sollen sich bei Organisations-Chef Tobias Endres per E-Mail unter tobias.endres@tsv-jetzendorf.com oder telefonisch unter der Nummer 01 73/3 67 32 42 melden.

Attraktive Preise für Gewinner

Den Gruppen mit den meisten gesammelten Durchschnittskilometern pro Person winken schließlich attraktive Preise im Gesamtwert von über tausend Euro, die von Unternehmen aus der Gemeinde Jetzendorf gespendet wurden.

Einziger Wermutstropfen an dieser Challenge ist der Betrugsversuch eines Teilnehmers, den man deshalb ausschließen musste. „Also bitte nicht mit dem E-Bike fahren und dabei die App mitlaufen lassen oder dem Hund das Handy umbinden. Sollte sich so ein Fall wiederholen, wird die ganze Gruppe von der Challenge ausgeschlossen“, ist der TSV-Homepage zu entnehmen.

Josef Ostermair