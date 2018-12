Der Herr der Schuhe feiert 70. Geburtstag

Der bekannteste Unternehmer in der Gemeinde Jetzendorf, Lowa-Chef Werner Riethmann, feiert am heutigen Samstag seinen 70. Geburtstag. Riethmann hat das Outdoor-Unternehmen geprägt, wie kein anderer. Doch nun möchte er sich sukzessive zurückziehen.

Jetzendorf –Die Schuhe sind das Herzstück und die Essenz des beruflichen Erfolges von Lowa-Chef Werner Riethmann, der seit knapp 26 Jahren die Geschicke des mit 250 Mitarbeitern größten Unternehmens in Jetzendorf leitet. Am heutigen Samstag feiert der Unternehmer seinen 70. Geburtstag.

Als Riethmann 1992 als Nachfolger von Sepp Lederer Lowa in einer schwierigen Situation übernahm, produzierte der Betrieb in Jetzendorf knapp 300 000 Paar Schuhe. Heute sind es bei einem um ein Vielfaches erhöhten Produktsegment fast drei Millionen Paar Sport- und Wanderschuhe, die vom oberen Ilmtal aus in die ganze Welt gehen.

Als Vater dieses großartigen Erfolges will sich der ehrgeizige, aber stets bescheidene Riethmann aber auch heute, an seinem seinem 70. Geburtstag nicht feiern lassen. „Das ist in erster Linie der Erfolg eines tollen Miteinanders im Betrieb“, so Riethmann. Freilich kann er trotz größter Bescheidenheit nicht von der Hand weisen, dass er es war, der über all die Jahre die Fäden gezogen hat und die Zusammenarbeit mit dem in Italien ansässigen Mehrheitsgesellschafter Tecnica für ihn nicht immer leicht war.

An einer Schließung des Jetzendorfer Betriebes hat Riethmann aber nie gedacht. Stattdessen investierte er kräftig in die einst von Lorenz Wagner gegründete Schuhfabrik. Das sieht man heute am Neubau in Priel, am Hauptgebäude an der Ilm, wo zwei neu Großlager entstanden sind, und am Neubau auf der anderen Seite der Ortsdurchfahrt, wo Vertrieb, Marketing und Lager ihren Platz haben.

Werner Riethmann hat ab 2019 die Weichen bei Lowa auf gleitenden Ruhestand gestellt (wir berichteten), der Schweizer wird aber weiterhin in seiner zweiten Heimat im oberen Ilmtal anzutreffen sein. Alxander Nicolai ist der Mann, der zum Jahreswechsel die Geschäfte des bekannten Outdoor-Unternehmens führen wird, aber Riethmann bleibt dennoch der Geschäftsführung des größten Jetzendorfer Unternehmens erhalten, zumindest noch in den nächsten zwei Jahren. Er will sich aber sukzessive aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen und sich verstärkt um die Tochterfirmen in den USA und der Schweiz kümmern.

Der 70-Jährige, der in den vergangenen 25 Jahren viel zwischen Jetzendorf seinem Schweizer Heimatort Kreuzlingen, aber auch in ganz Europa umhergependelt ist, darf sich künftig mehr seiner Frau Maria-Theresia, den beiden Töchtern und vier Enkeln widmen. Mit ihnen feiert er seinen Geburtstag auf einer Insel im Atlantischen Ozean, und zwar auf Madeira. Riethmann ist sicher alles andere als ein Opa-Typ, aber dennoch ein Familienmensch. So feierte er bisher seine Geburtstage stets im Familienkreis, allerdings immer in Portugal. „Ich bin eine Wasserratte“, sagt er, wenn er von seinem großen Hobby, dem Segeln, erzählt, für das er künftig vielleicht etwas mehr Zeit hat. J osef Ostermair