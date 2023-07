Lowa will neue Gipfel erklimmen

Sind die Macher bei Lowa: Alexander Nicolai, Werner Riethmann und Matthias Wanner (von links) beantworteten viele Fragen rund um den Berg-und Wanderschuh. Foto: ost © ost

Jetzendorf – Seit 1923 in Jetzendorf – das 100-jährige Bestehen wird Lowa, mit 300 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber im Ort, im August und September groß feiern. Den 100. Firmengeburtstag nahm das Unternehmen zum Anlass, 35 Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer Pressekonferenz einzuladen. Hier zeigte Geschäftsführer Alexander Nicolai, der zusammen mit dem Schweizer Werner Riethmann für die Firma verantwortlich ist, auf, dass Lowa unverändert auf Wachstumskurs ist.

VON JOSEF OSTERMAIER

Das Unternehmen verzeichne anhaltend starkes Wachstum und habe nach den Rekordwerten im Vorjahr auch das Geschäftsjahr 2022 sehr erfolgreich abgeschlossen. Es gibt weiterhin eine hohe Nachfrage nach Lowa-Schuhen, man investiert zugleich massiv in das Wachstum der Zukunft. Nach dem Rekordabsatz von 3,16 Millionen Paar Schuhen im Jahre 2021 brachte Lowa im vergangenen Jahr nahezu ebenso viele Paare in Umlauf. Trotz Kapazitätsengpässen bei Maschinen und Personal sowie angespannten Beschaffungsmärkten stieg der Umsatz der Lowa-Gruppe von 229 Millionen Euro um knapp drei Prozent auf 236 Millionen Euro. „Dazu trug ein starker Schlussspurt zum Jahresende bei“, so Nicolai, der gleichzeitig versicherte, dass das Unternehmen auch in Zukunft herausragende Outdoorschuhe für jeden Anwendungsbereich biete.

„Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres war erfreulich“, so Nicolai. „Insbesondere, wenn man die knappen Kapazitäten und die starken Kostensteigerungen berücksichtigt.“ Das Geschäftsergebnis sei eine stolze Leistung des gesamten Teams.

„Jetzt geht es darum, durch gezielte Investitionen in Kapazitäten, beschleunigte Prozesse und neue Produkte die Grundlagen für die weitere Entwicklung zu legen. Wir haben uns fest vorgenommen, neue Gipfel zu erklimmen und blicken mit Optimismus auf die kommenden Jahre“, unterstreicht der Geschäftsführer. Er macht keinen Hehl daraus, dass Lowa derzeit auf Volllast fährt, um dem Nachfrageboom zu entsprechen und den Handel zuverlässig beliefern zu können.

Insbesondere leichte Multifunktionsschuhe, auf die Lowa frühzeitig gesetzt hat, werden stark nachgefragt. Der Trend zu leichten, dynamischen Produkten sei ungebrochen. Man spreche ganz gezielt eine immer athletischere Zielgruppe an.

Für das laufende Jahr hat sich Lowa ambitionierte Ziele gesetzt: So soll die Zahl der verkauften Paare auf knapp 3,6 Millionen steigen. Beim Gruppenumsatz ist ein Anstieg von rund zwölf Prozent auf rund 265 Millionen Euro geplant.

Insbesondere am Produktionsstandort Bosany (Slowakei) werden in den kommenden Jahren große Investitionen getätigt. Dazu gehören unter anderem neue Hallen für Standmaschinen sowie die Automatisierung der Besohlung.

Kultschuh „Renegade“ wird zur Legende

Werner Riethmann, der Vater des Erfolgs, gab unmissverständlich zu verstehen, dass dennoch am Standort Jetzendorf nicht gerüttelt werde. Riethmann war es, der den Betrieb nach einer finanziellen Schieflage Ende der 80er-Jahre wieder nach oben brachte. Riethman war es auch, der mit dem von ihm entwickelten Kultschuh „Renegade“ die Erfolgskurve steil nach oben brachte. Mit mehr als zwölf Millionen verkaufter Paare ist der „Renegade“ eine echte Legende, und das auch noch nach mehr als 25 Jahren.

Europaweit beschäftigt Lowa derzeit 2300 Personen. Nicolai erinnerte, dass das Jetzendorfer Erfolgsunternehmen einst von Lorenz Wagner 1923 in einer Hyperinflation gegründet wurde, Krisen überstanden hat und knapp am Bankrott vorbeikam. Neben den 300 Arbeitnehmern in Jetzendorf beschäftigt Lowa im europäischen Ausland den Großteil der insgesamt 2300 Leute.

Was die Verkaufserfolge angeht, habe man in den USA und den südamerikanischen Ländern noch Potenzial, aber selbst auf dem chinesischen Markt gibt es 40 Lowa-Stores. Wie von Matthias Wanner (Vertriebsleiter International) zu erfahren war, gelinge es dem Schuhhersteller aus Jetzendorf weiterhin international zu expandieren, um auch in Asien und vielen weiteren kleinen Regionen dieser Erde zu wachsen.

Lowa setze auf Nachhaltigkeit. Das bezeugen die rund 18 000 Reparaturen pro Jahr, die alle in Jetzendorf durchgeführt werden. Vor allem in der Lockdown-Zeit seien diese Zahlen stark gestiegen. Eine Neubesohlung erfolge zum Selbstkostenpreis.

Der ehemalige Skirennfahrer und Vater von drei Kindern, Felix Neureuther, den Lowa als neuen Markenbotschafter gewinnen konnte, stellte sich ebenfalls den Fragen der Journalisten. Er betonte, gerne die Kernwerte von Lowa zu vertreten und vor allem im Schuhbereich Kids tätig zu sein.

Der 100. Firmengeburtstag wird von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, mit einem Eventprogramm für alle Outdoorfans in Grainau bei Garmisch gefeiert. Es gibt geführte Wanderungen sowie verschiedene Rederunden und Workshops mit Athleten und zwei Abendveranstaltungen mit Live-Musik. Im September wird dann in Jetzendorf gefeiert – das Jubiläumsprogramm wird noch bekannt gegeben.