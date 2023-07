Musiklegende und selbstgemachtes Eis beim Puch Open Air

Ein buntes, entspanntes Fest genossen die vielen Besucher im hügeligen Obstgarten. © Josef Ostermair

Fans aus ganz Bayern genossen das Puch Open Air trotz großer Hitze am vergangenen Samstag.

Lueg – Das Puch Open Air, das es seit 1989 an der Landkreisgrenze zwischen Dachau und Pfaffenhofen gibt, war trotz großer Hitze am vergangenen Samstag sehr gut besucht. Knapp tausend Gäste aus allen Teilen Bayerns genossen dieses Familien-Festival der alternativen Musik.

Musiker kamen aus der ganzen Welt

Schon am Nachmittag ließen sich die Fans auf dem hügeligen Obstgarten des Luegbauern nieder, um bei entspannter Atmosphäre den Klängen der Musik zu lauschen. Schattenspendende Obstbäume waren sehr gefragt. Die Künstler kamen heuer aus der ganzen Welt.

Die Schweine des Biobauern Hubert Lehmair, die das Jahr über einen Teil des großen Gartens als ihr Reich benutzen, durften sich dort schon Wochen vor dem Festival nicht mehr suhlen, sondern weideten auf einer anderen Wiese. Die Open-Air-Nacht mussten sie allerdings im Stall verbringen.

Vielfältig wie jedes Jahr war die Musik von sechs Gruppen, die aus vielen Teilen dieser Erde kamen. Eine starke Solo-Nummer gab’s zum Start von Güner Künier aus Berlin, der gebürtigen Türkin, aufgewachsen in Flensburg. Gespannt wartete das Publikum auf die nächste Nummer – die Special Guests, „The Düsseldorf Düsterboys“ Peter und Pedro, die Puch erstmals beehrten. Die beiden Ruhrgebietler spielten sich schnell in die Herzen der Zuhörer. Manches in ihrer Musik erinnert an Kirchenchoräle, anderes wiederum an die Anti-Folk-Bewegung der frühen Nullerjahre oder an die Band Velvet Underground. Mitunter alles zusammen in einem Lied.

Australische Musiklegende Robert Forster.

Auf der Beliebtheitsliste der Fans ganz oben stand auch die australische Musiklegende Robert Forster. Er schrieb schon in den 80er-Jahren mit den Go-Betweens Musikgeschichte. Die Besucher feierten den 66-Jährigen und dessen Sohn Louis. Der Künstler zeigte musikalisch sogar seine Nähe zu Johnny Cash. Was er noch zeigte, war sein erstes Tattoo, das man ihm zu seinem 66. Geburtstag geschenkt hat.

Die australische Musikerlegende Robert Forster und Sohn Louis erwiesen sich als Publikumslieblinge. © Josef Ostermair

Begeisterung lösten auch die krachigen Kreisky aus Wien aus. Diese vier Musiker wurden schon öfter als „die dunkle Seite der österreichischen Seele“ bezeichnet. Schuld daran sind teils bitterböse Texte zum Klang der Postpunk-Gitarren.

Mit faszinierendem eigenständigem Sound gab sich das Damen-Duo „Dame Area“ die Ehre. Diese außergewöhnliche Band hat während ihrer Europa-Tournee gerne im kleinen Lueg in der Gemeinde Jetzendorf Halt gemacht und die Zuhörer begeistert.

Die Düsseldorf Düsterboys, Pedro (l.) und Peter begeisterten die Zuhörer. © Josef Ostermair

Der gegen 2 Uhr morgens einsetzende Gewitterregen legte sich schnell wieder, so dass die Gäste gerne noch blieben. Vielen war es nämlich noch wichtig, Karina Saakyan aus Armenien kennenzulernen, die seit 20 Jahren hintern DJ-Pult steht. Auch auf dem Puch-Festival bewies sie schnell, den Schlüssel fürs Publikum zu finden. Erst um 3 Uhr früh wurde es auch in Lueg ruhiger. Der Tag bewies einmal mehr, dass Puch eine Perle des Indiepops ist.

Viele Gäste übernachteten in Zelten, für sie gab’s am Morgen auf dem Lehmair-Hof ein kräftiges Frühstück. Hubert Lehmair und dessen Crew aus Freunden rund um Jetzendorf hatten bereits während des Festivals an der großen Bar für das leibliche Wohlergehen gesorgt.

Zudem standen am Eingang des Festplatzes Verkaufswagen von Gastronomen bereit, die von Bio-Steaks über Döner und Pizza bis hin zu Crêpes alles anboten, was das Herz begehrte. Selbst die Eisbäuerin aus Eck lockte hier mit selbstgemachtem Speiseeis in verschiedenen Variationen.

ost

