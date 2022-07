Naturkindergarten in den Startlöchern

Freuen sich, im Naturkindergarten Schafflerhof tätig sein zu dürfen: Liliana Goder, Lisa Lemberg, Marie Gollwitzer und Lara Jochner (v.l.). Einrichtung ist jederzeit noch ausbaufähig © ost

Auf dem Stafflerhof im Jetzendorfer Ortsteil Lindhof geht es im September los

Jetzendorf – In der Gemeinde Jetzendorf wird es ab 1. September erstmals einen Naturkindergarten geben. Dazu dient als Betriebsgebäude der alte Schafflerhof im Ortsteil Lindhof, umgeben von vielen Bäumen auf rund 7000 Quadratmetern Wiesenflächen. Betrieben wird dieser Naturkindergarten nicht wie die anderen Kindergärten in Jetzendorf von der Gemeinde sondern vom Zweckverband Jugendarbeit, der auch in anderen Gemeinden schon erfolgreich Kindergärten betreibt.

Wie das am Schafflerhof laufen soll, konnten die zahlreichen Eltern erfahren, die sich zum Tag der offenen Tür eingefunden haben. Hier standen die künftige Einrichtungsleiterin Liliana Goder und ihre Mitarbeiterinnen Lisa Lemberg, Marie Gollwitzer und Lara Jochner für alle Fragen bereit, die aus dem Kreise der Eltern gestellt wurden. Es wurde deutlich, dass viele Eltern so einen Naturkindergarten für ihre Kinder schätzen. Für 20 Kinder steht ein Betreuungsplatz mit einem alternativen pädagogischen Konzept im Ortsteil Lindhof bereit.

Bürgermeister Manfred Betzin geht davon aus, dass dieses neue Betreuungsangebot für Kinder und Eltern das Leben in der Gemeinde Jetzendorf bereichert und den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen in Jetzendorf abdecken kann. Anmeldungen für zehn Kinder im Naturkindergarten liegen bereits vor, und Betzin glaubt, dass es gut ist, wenn nicht schon jetzt diese neue Art von Kinderbetreuung ausgebucht ist. „Es ist gut, dass wir Reserven haben“, so der Gemeindechef.

Beim Tag der offenen Tür konnten die interessierten Eltern von Liliana Goder erfahren, dass auf dem Schafflerhof nur Pädagoginnen und Pädagogen mit ihren Kindern die meiste Zeit im Freien verbringen werden.

Interessant könnte der Naturkindergarten natürlich auch wegen der langen Öffnungszeiten werden. Von Montag bis Donnerstag wird von 7.15 bis 15.30 Uhr die Betreuung der Kinder sichergestellt, und am Freitag von 7.15 bis 14 Uhr. Kinder werden ab zweieinhalb Jahren bis zur Einschulung angenommen. Nach derzeitigem Stand könne man noch Kinder aus Gastgemeinden aufnehmen.

Goder betrachtet ihre Einrichtung als Service für die Gemeinde, die weitgehend mitbestimmen kann. Sie macht aber auch kein Hehl daraus, dass Wirtschaftlichkeit schon auch eine gewisse Rolle spielen wird. Mit den von den Eltern zu entrichtenden Beiträgen wolle man sich an den Preisen der bestehenden Jetzendorfer Kindergärten orientieren.

Bis zur Öffnung im September will man sich mit dem Herrichten des zum Anwesen gehörenden ehemaligen Bienenhauses beschäftigen, denn da sollen Tische zum Essen, eine Garderobe und eine Kuschelecke entstehen. Das Handwerkerteam im Zweckverband Jugendarbeit werde auch noch für einen Wickeltisch sorgen. Die vorgesehenen Trockentoiletten müsse man wöchentlich ein- bis zweimal leeren.

Der bestehende Altbau sei für Lagerräume und Büro vorgesehen. Die baulich noch gut in Schuss befindliche 220- Quadratmeter-Halle mit Dachboden könne man jederzeit noch ausbauen, wenn Platz für mehrere Gruppen gebraucht würde.

Beim Start im September werde es noch keine Tiere auf dem Schaffler-Hof geben, langfristig seien aber durchaus Kleintiere wünschenswert. „Zunächst aber wollen wir nur die besondere Form der Pädagogik anbieten“, sagte Goder. Sie freute sich, als sich eine Familie über den Naturkindergarten erkundigte, die noch gar nicht in der Gemeinde Jetzendorf wohnt, aber gerne ins obere Ilmtal ziehen wolle. Allen interessierten Eltern versichert Goder, jederzeit eine Führung durch den Naturkindergarten zu bekommen, „denn nicht nur die Kinder, auch die Eltern sollten sich hier wohlfühlen“. Per E-Mail kann man die neue Einrichtung unter schafflerhof@zweckverband-jugendarbeit.de jederzeit erreichen.

