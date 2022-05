Neue Höchstmarken fest im Visier

Geschäftsführer Alexander Nikolai (rechts) präsentierte auf der Pressekonferenz den mehrfachen Gleitschirm-Weltmeister Chrigel Maurer (links). 264 Mitarbeiter am Stammsitz 1972 Revolution bei den Skischuhen © ost

Der Jetzendorfer Sportschuhhersteller Lowa hat im vergangenen Jahr 3,6 Millionen Paar Schuhe verkauft. Nächstes Jahr feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen.

Jetzendorf – Der Jetzendorfer Sportschuhhersteller Lowa steht vor dem 100. Jahr seines Bestehens. Das war für die Geschäftsführung in dieser weltweit agierenden Firma Anlass genug, 40 Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem Pressetag mit Betriebsführung einzuladen.

Lowa schwimmt nach wie vor auf einer Erfolgswelle, was die vorgestellten Zahlen belegen: Allein im vergangenen Jahr wurden 3,16 Millionen Paar Lowa-Schuhe verkauft und so der Gesamtumsatz der Lowa-Gruppe auf 229,3 Millionen Euro gesteigert. „2021 ging es steil bergauf, und wir stehen aktuell auf einem sehr soliden Zwischengipfel. Derzeit fahren wir angesichts des Nachfragebooms auf Volllast“, bilanzierte Geschäftsführer Alexander Nikolai.

Insbesondere der Bereich Multifunktionsschuhe, auf den Lowa frühzeitig setzte, habe sich sehr gut entwickelt und macht inzwischen gut die Hälfte des Umsatzes des Gesamtsortiments aus.

Für das laufende Jahr 2022 habe man neue Höchstmarken im Visier: So werde nach aktuellen Schätzungen die Zahl der verkauften Schuhe nochmals auf etwa 3,39 Millionen steigen und der Gruppenumsatz dank der ungebrochen hohen Nachfrage auf mehr als 240 Millionen Euro klettern.

Angesichts der globalen Krisen und der aktuellen Schwierigkeiten bei Materialverfügbarkeiten infolge der Corona-Krise werde die Zeit vor dem Jubiläumsjahr 2023 trotz des Absatzbooms herausfordernd. „Wir sind fest gesichert, doch die nächste Phase unserer Tour Richtung Gipfel wird ein Balance-Akt werden, den wir trittsicher, schwindelfrei und voller Zuversicht bewältigen werden“, ist Nicolai überzeugt. Höhere Kosten für Material, Transport und Energie würden zwangsläufig die Preisgestaltung beeinflussen.

Gleichzeitig arbeitet Lowa weiter an seiner Zukunft. So sind in den nächsten vier Jahren 16 Millionen Euro für Investitionen zur Ausweitung und Modernisierung der Produktion am Stammsitz Jetzendorf und am Produktstandort Bosany (Slowakei) geplant, um die stark gestiegene Nachfrage so rasch wie möglich bedienen zu können und gleichzeitig die eigenen hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen.

Den größten Schritt in der Betriebsgeschichte habe man 2019 mit der Übernahme einer 1800-Mitarbeiter-Firma in der Slowakei gemacht, so dass die Lowa-Gruppe derzeit einschließlich der Beschäftigten in der Schweiz und in USA auf insgesamt 2200 Mitarbeiter kommt.

Am Stammsitz in Jetzendorf sind es derzeit 264 Mitarbeiter. Die gute Geschäftslage beschert natürlich auch der Gemeinde Jetzendorf weiterhin kräftige Gewerbesteuereinnahmen.

Hochinteressant ist die komplette Firmengeschichte, denn am Anfang stand die kleine Schuhmacherwerkstatt von Lorenz Wagner, der im Jahre 1936 die „Ilmtaler Schuhfabrik“ mit damals bereits 54 Mitarbeitern betrieb. Die Skischuhe der ersten Generation waren aus Leder und trugen den Namen von Bergen. Für die olympischen Winterspiele in Garmisch 1936 wurde etwa das Modell „Kreuzeck“ entwickelt.

1952 übergab Lorenz Wagner die Firma an Tochter Berti und deren Mann Sepp Lederer. Die beiden führten den Betrieb in eine neue Epoche. Fortan wurde das Unternehmen unter dem Namen „Lowa“ geführt, den Anfangsbuchstaben, des Firmengründers Lorenz Wagner. Im Laufe der nächsten Jahre startete man die ersten Marketing-Aktivitäten, stattete Expeditionen aus und begab sich so mit Schuhen aus Jetzendorf auf die höchsten Berge der Welt.

1972 gelang mit der Entwicklung des Lowa Air eine Revolution bei den Skischuhen. Zehn Jahre später begründete Lowa mit dem Bergschuh Trekker eine neue Kategorie und sorgte so für einen Meilenstein im Bereich der Outdoor-Schuhe. Ende der 80er-Jahre aber geriet der Wanderschuhhersteller aus Jetzendorf in eine finanzielle Schieflage. Um die Arbeitsplätze zu sichern, entschloss sich die Familie Lederer, ihre Unternehmensanteile abzugeben.

1992 übernahm ein Schweizer, nämlich Werner Riethmann, die Geschäftsführung, und ein Jahr später stieg die italienische Firmengruppe Tecnica in das Unternehmen ein, und das Skischuh-Geschäft wurde nach Italien verlagert. Von da an konzentrierte sich in Jetzendorf alles auf die Produktion von Bergschuhen. Riethmann und dessen Entwicklungsteam gelangen große Erfolge. Das Bergschuhmodell „Renegade“ kam auf den Markt und wurde zum Bestseller. Seither ging dieses Erfolgsmodell über 12 Millionen Mal über die Ladentheke und ist damit der meistverkaufte Outdoor-Schuh in Europa.

Seit 2019 leitet Riethmann zusammen mit Nikolai als weiterer Geschäftsführer das Unternehmen, das 2024 seinen 100. Geburtstag natürlich gebührend feiern wird. So wird es ein tolles Bergfest in Grainau geben, und man wird auch zu einer Hüttengaudi in Jetzendorf einladen.

Die Journalisten beim Pressetag hat man mit einem Vortrag des Gleitschirmpiloten Chrigel Maurer schon zu überraschen verstanden. Der 40-Jährige fliegt seit 2000 regelmäßig Gleitschirm-Wettkämpfe und ist seit 2012 selbständiger Gleitschirmathlet. Maurer ist Europameister, dreifacher Weltmeister (Weltcupsieger) sowie sechsfacher Schweizermeister und sechsfacher Sieger des Abenteuerrennens Red Bull X-Alps. Das von ihm gezeigte Video faszinierte, noch dazu als man erfuhr, dass auch Lowa-Chef Nicolai schon ein paar Loopings mit ihm geflogen ist.

