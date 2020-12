Gemeinde ändert die Stellplatzsatzung

Weil es in jüngster Zeit schon häufiger wegen dichter Bebauung Probleme gegeben hat, änderte der Gemeinderat von Jetzendorf jetzt seine Stellplatzsatzung. Erstmals wurde auch eine Ablösung von der Stellplatzpflicht festgelegt. Die geänderte Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet einschließlich aller Ortsteile.

Sie gilt nicht, soweit in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen davon abweichende Bestimmungen bestehen.

Bürgermeister Manfred Betzin stellte klar, dass sich hinsichtlich der Zahl der bei Baumaßnahmen zu berücksichtigenden Kfz-Stellplätzen nichts ändert. Das heißt, dass bei Einfamilien- und Reihenhäusern sowie bei Doppelhaushälften pro Wohneinheit nach wie vor zwei Stellplätze gefordert werden. Bei Mehrfamilienwohnhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen verlangt die geänderte Satzung ebenfalls pro Wohneinheit zwei Stellplätze. Weil man die Erfahrung machte, dass Tiefgaragen nur bedingt genutzt werden und so die geparkten Autos oft auf der Straße stehen, hat man erstmals angeordnet, dass bei Mehrfamilienhäuser und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen ab vier Wohneinheiten Besucherstellplätze oberirdisch und gut zugänglich anzulegen sind. „Denn in der Praxis fährt keiner rein“, unterstrich der Bürgermeister.

Für die Hausbewohner selbst ist bei Bauten mit mehr als vier Wohneinheiten mindestens ein Viertel der Stellplätze oberirdisch nachzuweisen, wobei immer auf die volle Stellplatzzahl aufzurunden ist. Besucherstellplätze sind in diesen Berechnungen nicht enthalten. Stauräume vor Garagen werden nicht als Stellplätze anerkannt. Was die Größe der nachzuweisenden Stellplätze angeht, hat sich Gemeinderat Alexander Endres (Wählerliste Lampertshausen) an den Satzungen von Indersdorf und Scheyern orientiert. So hat man einstimmig beschlossen, dass ein Stellplatz für ein Kraftfahrzeug mindestens 5,20 Meter lang sein muss. Dessen lichte Breite muss mindestens 2,50 Meter, wenn keine Längsseite, 2,60 Meter, wenn eine Längsseite und sogar 2,70 Meter betragen, wenn jede Längsseite des Stellplatzes durch Wände, Stützen, oder andere Bauteile oder Einrichtungen begrenzt ist. Behinderten-Stellplätze müssen mindestens 3,50 Meter breit sein.

Bei der Anordnung der Stellplätze zu einer Fahrgasse im Winkel von 90 Grad muss die Breite der Fahrgasse, die unmittelbar der Zu-und Abfahrt der Stellplätze dient, mindestens 6,50 Meter betragen. Dies gilt auch für Stellplätze in Tiefgaragen und für Fahrgassen, an denen nur einseitig Stellplätze angeordnet sind. „Diese Regelungen sind einer praxisnahen Situation geschuldet“, betonte das Gemeindeoberhaupt.

Die Gemeinde wolle auch versickerungsfähige Flächen sichern. So ist die Anordnung zu verstehen, dass Stellplätze entsprechend ihrer Nutzung und den gestalterischen Erfordernissen zu befestigen sind. Dabei müssen (nicht sollen), um einer Versiegelung des Bodens entgegenzuwirken, versickerungsfähige Befestigungen wie Pflasterbelag, Schotterrasen oder Rasengittersteine) verwendet werden. Besondere Vorschriften zum Schutze des Bodens und des Grundwassers bleiben unberührt, es ist für die Stellplatzflächen eine eigene Entwässerung vorzusehen, die Entwässerung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfolgen. Bauwillige, die nicht die in der Satzung geforderten Stellplätze nachweisen können, bietet sich eine Ablösung von der Stellplatzpflicht. Das wird allerdings nicht billig. „Die Realitätsnähe sollte fünfstellig sein“, so Betzin. Der Gemeinderat legte einen Ablösebetrag von 10 000 Euro fest. Einen Rechtsanspruch auf so einen mit der Gemeinde zu schließenden Ablösevertrag gibt es allerdings nicht.

Für eine längere Diskussion sorgte SPD-Gemeinderätin Sandra Gamperl mit ihrer Anregung, auch Fahrradstellplätze per Satzung festzulegen. Sie begründete ihre Anregung mit der immer größer werdenden Schar von Radlfahrern. Zumindest bei Bauvorhaben ab vier Wohneinheiten sei es sinnvoll, die Fahrradstellplätze satzungsmäßig zu regeln. Jetzendorf habe schließlich Radlwege in Richtung Pfaffenhofen, Gerolsbach und hoffentlich bald auch in Richtung Petershausen anzubieten.

Gamperl ist davon überzeugt, dass auch in anderen Gemeinden bei der Planung von größeren Neubauten bald an Fahrradstellplätze gedacht werden müsse. Es sei nicht abwegig, ab vier Wohneinheiten zwei Kfz-Stellplätze für einen Fahrradstellplatz zu opfern. Unterstützung in ihrer Anregung bekam Gamperl von André Klimsch (Grüne), der erklärte, bei größeren Projekten doch an die vielen Fahrräder von Familien mit Kindern zu denken. „Der Gedanke ist gar nicht so verkehrt“ sagte auch CSU-Gemeinderat Tobias Furtmayr, der dem Bau-und Umweltausschuss angehört und auch Jugendreferent in der Gemeinde ist.

Auch Stefan Skoruppa (Parteiunabhängige) stand dem Vorschlag nicht negativ gegenüber, warnte aber, wie sein Fraktionskollege Ruppert Leimberger, vor zu großer „Regulierungswut“. Ludwig Pfleger (CSU) stellte fest, dass in relativ vielen Tiefgaragen Fahrradkeller schon vorgesehen sind. Man einigte sich auf den Vorschlag des Bürgermeisters, die Stellplatzsatzung zunächst nur auf Kraftfahrzeuge zu beschränken, aber im Frühjahr 2021 in einem Extra-Papier Regelungen für Fahrräder zu schaffen. Die geänderte Stellplatzsatzung gilt ab deren Bekanntmachung.